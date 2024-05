Pour permettre la rénovation des équipements sportifs, la Métropole de Lyon va attribuer 300 000 euros au Pôle France Aviron , situé au Parc de Miribel-Jonage.

Implanté sur le parc de Miribel-Jonage depuis 1987, le Pôle France Aviron est devenu trop petit et les équipements ne répondent plus "aux besoins actuels et aux exigences du haut niveau." Le Pôle France Aviron, ainsi que le SYMALIM (propriétaire du Grand Parc) et la Fédération France d’Aviron (FFA) ont donc demandé une aide financière aux collectivités.

À ce titre, la Métropole de Lyon a voté l’attribution d’une subvention à hauteur de 300 000 euros le 11 mars dernier lors du Conseil métropolitain. Elle s'ajoute à celle déjà attribuée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes en décembre dernier, d'une valeur, elle aussi de 300 000 euros.

Fin des travaux en 2025

Les travaux débuteront ainsi en octobre 2024 avant d’être livrés au cours de l’année 2025. Les trois hangars à bateaux seront rénovés, les vestiaires et les sanitaires seront agrandis, un plateau de musculation, espace médical et une salle de repos seront également créés. Ces travaux visent par ailleurs "à l’excellence énergétique et environnementale" et à être "totalement accessibles aux personnes en situation de handicap", assure la Métropole de Lyon dans un communiqué ce vendredi.

Le Pôle France Aviron accueille aujourd’hui cinq clubs de très haut niveau à Lyon, Caluire-et-Cuire, Décines-Charpieu et Meyzieu. "Nous souhaitons que nos athlètes et les membres du staff puissent préparer leurs échéances sportives de la meilleure des manières dans un lieu riche d’histoire et de victoires. Je le souhaite pour les prochains Jeux Olympiques, mais également pour ceux qui suivront, car cette rénovation prépare également le futur de l’aviron français", a déclaré Bruno Bernard, président de la collectivité.

