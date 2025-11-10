Lyon : une subvention de 65 300 d'euros accordée à la Fondation Fourvière pour des travaux de rénovation

La Métropole de Lyon a accordé une subvention de 65 300 euros à la Fondation Fourvière afin d’améliorer l’accueil des visiteurs et de la doter d’un outil de comptage.

Site emblématique de Lyon, la basilique Notre Dame de Fourvière accueille chaque année des millions de visiteurs. Pour répondre aux défis d'accessibilité de certains publics, la Fondation Fourvière entamera au premier semestre 2026 des travaux d’aménagement.

Un coût total estimé à 81 600 €

Afin de soutenir la Fondation Fourvière dans sa démarche, la Métropole de Lyon lui a donc accordé une subvention de 65 300 € lors de sa dernière commission permanente. Ces travaux constitueront en la rénovation de l’ascenseur de la basilique, actuellement seul moyen d’accès pour les personnes à mobilité réduite (PMR) ou pour les personnes avec poussettes. Un monte-escalier de grande capacité sera installé toute la durée des travaux pour garantir l’accès au site.

En parallèle, un outil de comptage des visiteurs va être mis en place. Ce dernier permettra de veiller au respect de la capacité d’accueil du site de Fourvière et de déterminer les points d’entrée des visiteurs. Le coût total des travaux est estimé à 81 600 €.

