La Lyonnaise Caroline Garcia file en demi-finale de l’US Open

À 28 ans, la numéro 1 Française n’a pas tremblé au moment de se qualifier pour la première demi-finale de sa carrière en Grand Chelem. La Lyonnaise a livré une prestation de haut vol en écartant la jeune pépite américaine Coco Gauff (6-3, 6-4).

Impressionnante depuis son arrivée sur les cours de Flushing Meadows à New York, Caroline Garcia a une nouvelle fois fait parler sa puissance pour se défaire sans trembler de l’étoile montante du tennis américain Coco Gauff. Il n’aura fallu que deux sets (6-3, 6-4) à la Lyonnaise de 28 ans pour écarter la 12e mondiale.

Une première française depuis 2013

Agressive d’entrée de match face à une joueuse qui l’avait battu lors de leurs deux dernières rencontres, la numéro 1 Française n’a jamais relâché la pression sur son adversaire de 19 ans pour enfin s’ouvrir les portes des demi-finales d’un Grand Chelem, une première dans sa carrière. "Je ne sais comment décrire ce que je ressens, l'énergie était folle, j'ai la tête qui bourdonne", confiait la 17e mondiale avant de quitter le court. Elle devient ainsi la première joueuse française à disputer une demi-finale de Grand Chelem depuis Marion Bartoli, quand celle-ci avait remporté Wimbledon en 2013.

What a night 🦁🐝🤩🇺🇸🎾

Into the SEMIS at the @usopen

Pure emotions !

Quelle soirée ! Qualifiee pour les 1/2 finale 💪🏻🤜🏻🤛🏻🦁🐝🤩#FlyWithCaro #usopen #usopen2022 Photo crédit @corinnedubreuil pic.twitter.com/gzGC6qKEor — Caroline Garcia (@CaroGarcia) September 7, 2022

Jeudi, elle affrontera la Tunisienne Ons Jabeur (5e mondiale), finaliste du dernier Wimbledon, pour tenter de se hisser en finale de l’US Open. Elle n'est que la troisième joueuse française à atteindre le dernier carré à New York dans l'ère Open (depuis 1968), après Amélie Mauresmo (2002 et 2006) et Mary Pierce (2005), et la huitième tous Majeurs confondus.

Ancienne numéro 4 mondiale retombée au 79e rang de la WTA le 23 mai 2022, Caroline Garcia est depuis remontée à la 17e place et devrait retrouver le Top 10 à l'issue du tournoi.