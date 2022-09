Des orages pourraient éclater dans la soirée dans le Rhône et à Lyon. Crédits : christopher via Flickr

Ce mercredi 7 septembre, le département du Rhône est placé en vigilance orange pour la 2e fois en deux jours en raison d’un risque important d’orages. Six autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes sont également en alerte.

Les habitants du Rhône n’en n’ont pas encore terminé avec les orages. Ce mercredi 7 septembre, Météo France a de nouveau placé le département en vigilance orange en raison d’un risque important d’orages à partir du début d’après-midi et qui devrait s’étirer jusqu’en fin de soirée. Six autres départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, de l’Ain, à la Loire en passant par la Drôme, l’Isère, l’Ardéche et la Haute-Loire sont concernés par ce niveau de vigilance.

Risque de grêle et de vents violents

Selon le dernier bulletin de vigilance publié par Météo France ce mercredi matin, les orages "porteurs de grêle, et de rafales à 80 km/h" devraient débuter sur le Massif central, avant de prendre un "caractère sévère entre la Haute-Loire, la Loire et le Rhône". La perturbation orageuse devrait ensuite poursuivre sa route vers le Nord Isère et l'Ain en fin de journée.

D’importantes précipitations sont également attendues, les cumuls de pluie pourraient atteindre 60 mm en 30 minutes /1 heure par endroit.