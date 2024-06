La LDLC Arena bientôt vendue à la famille Aulas par l'OL

Le dossier, qui aurait dû se finaliser avant le 31 mai, devrait être bouclé dans les prochaines semaines. Et c'est bien à Holnest, holding familiale de Jean-Michel Aulas, que l'OL s'apprête à vendre la LDLC Arena.

Le 2 avril dernier, l'Olympique Lyonnais avait annoncé qu'il était entré en négociations exclusives avec Jean-Michel Aulas, via son entreprise familiale Holnest, pour le rachat de la LDLC Arena. Si cette période de négociations devait initialement prendre fin le 31 mai dernier, les négociations se poursuivent encore, comme le rapportent nos confrères du Progrès.

Une vente à 163 millions d'euros

Malgré la date désormais dépassée, et alors que d'autres acteurs s'étaient un temps montré intéressés par le rachat de la salle de Décines construite juste à côté du Groupama Stadium, la vente devrait bien avoir lieu entre OL Groupe et l'ancien président du club pour un montant qui devrait avoisiner les 163 millions d'euros. La construction de cette salle multi usage avait coûté 141 millions d'euros à l'OL.

A lire aussi : Jean-Michel Aulas en négociations exclusives pour le rachat de la LDLC Arena

Les négociations ont trainé en longueur mais rien ne semble remettre en cause la vente de la salle à Jean-Michel Aulas. La présence de l'ancien président du club dans ce dossier rassure d'ailleurs les collectivités qui auront leur mot à dire sur cette cession. Si Holnest deviendra l'actionnaire majoritaire, la société de la famille Aulas sera entourée de plusieurs investisseurs "bien connus sur la place lyonnaise" toujours selon Le Progrès. Le fils de JMA, Alexandre, sera aux manettes de l'opération et la LDLC Arena qui accueille certains matchs de l'Asvel et de nombreux concerts depuis son ouverture en novembre 2023 devrait bien changer de pavillon dans les prochaines semaines.