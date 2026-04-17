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Pierric Poupet, entraineur de l’Asvel. (Photo by Stefanos Kyriazis / LiveMedia / DPPI via AFP)

Euroligue : l'Asvel termine sur une défaite

  • par LR

    • L'Asvel a terminé la saison régulière d'Euroligue sur une huitième défaite de suite, et la dixième de rang à domicile, jeudi contre Fenerbahçe (81-76), alors qu'à l'opposé du classement l'Olympiakos a verrouillé contre Milan (81-76) la première place.

    Bons derniers du classement (8 victoires pour 30 défaites), les Villeurbannais n'ont pas gagné en 2026 dans la compétition devant leur public, qui n'a assisté qu'à deux succès sur l'ensemble de la saison (pour 17 revers). Fenerbahçe (4e, 24 v./14 d.), champion d'Europe en titre, jouait lui l'avantage du terrain en quarts de finale: il a désormais besoin, pour l'obtenir, que l'Hapoel Tel Aviv s'incline vendredi à Monaco.

    Le Real Madrid (3e, 24 v./14 d.) est lui certain de recevoir en quarts de finale après avoir dominé l'Etoile Rouge Belgrade (103-82), sous les yeux de Luka Doncic et Novak Djokovic.

    La défaite des Serbes (9e, 21 v./17 d.) signifie que Monaco (8e, 21 v./16 d.) disputera, en cas de succès vendredi, le play-in opposant le 7e (son rang si le Panathinaïkos perd) au 8e (si les Grecs l'emportent).

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