Déception pour la Lyonnaise Manon Apithy-Brunet aux mondiaux d’escrime

Couronnée le mois dernier, le championne d’Europe du sabre, Manon Apithy-Brunet, a été éliminée en quart de finale des mondiaux d’escrime jeudi 27 juillet à Milan.

Journée difficile pour l’escrime féminine française jeudi 27 juillet à Milan. La délégation française a vu deux de ses plus grandes chances de médailles des mondiaux, voire de titre, terminer au pied du podium. Couronnée championne d’Europe le mois dernier, la sabreuse Lyonnaise Manon Apithy-Brunet et sa dauphine, la numéro 2 mondiale, Sara Balzer, ont été dominées en quart de finale.

Objectif, deux médailles d'or Paris en 2024

Médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo, Manon Brunet s’est inclinée 15 touches à 11 face à la Grecque Theodora Gkountoura. C’est "la seule fille qui me faisait peur. […] C'est un calvaire pour moi, je déteste la tirer. Avec sa taille, je me dis : "Comment tu veux que je te touche, t'es à 10 kilomètres de moi !"", confiait l’athlète de 27 ans après sa défaite, selon des propos rapportés par L’Équipe.

Opérée d’une épaule, à un an des Jeux de Paris, Manon Apithy-Brunet, espérait sans doute mieux alors qu’elle retrouve son meilleur niveau. Pour autant, cette défaite ne semblait pas de nature à la décourager dans son objectif ultime, « Je retrouve mon escrime et ma confiance, a-t-elle expliqué à l’AFP. Je peux croire à mon objectif d'être double médaillée olympique en or".