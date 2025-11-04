La drôle de sanction infligée par l'Euroligue à l'Asvel

L'Asvel a été sanctionnée par l'Euroligue pour ne pas avoir respecter les règles concernant sa masse salariale, jugée trop faible pour cette saison.

L'Asvel a été sommée lundi par l'Euroligue de respecter les nouvelles règles de son fair-play financier, en raison d'une masse salariale trop faible, le club français étant sommé de verser la somme requise à ses joueurs.

"Il a été constaté que l'Asvel Villeurbanne n'était pas conforme à l'exigence de dépense minimale de 80% à la clôture du processus d'inscription de la première journée de la saison de l'EuroLeague", a déclaré dans un communiqué la société qui organise la plus grande compétition européenne de basket-ball.

Afin de maintenir un certain niveau de compétitivité, l'Euroligue a imposé depuis cette saison à ses 13 clubs actionnaires, dont fait partie l'Asvel, de dépenser au moins 30% de la moyenne des revenus dérivés -soit 5,85 millions d'euros avec quelques exceptions- en masse salariale des joueurs, dont 80% (soit 4,68 millions d'euros) à l'ouverture. Or, celle de l'Asvel est de 4,55 millions pour 2025-2026, selon les chiffres de la Ligue nationale de basket (LNB).

L'Asvel a les yeux tournés vers la NBA Europe

L'Euroligue a donc sommé lundi le club présidé par Tony Parker de redistribuer équitablement le différentiel, soit 131.586 euros, à ses joueurs, sous peine de considérer qu'elle aura un impayé. "L'Euroleague continuera à surveiller le respect des normes d'équilibre compétitif", a précisé l'organisation sans élaborer sur d'éventuelles sanctions additionnelles.

Seul club français détenant l'une des 13 licences longue durée pour l'Euroligue depuis 2021, l'Asvel a été encadrée par le gendarme financier dans un contexte de difficultés financières. Le club de Tony Parker pourrait en outre quitter en fin de saison l'Euroligue en vue d'une intégration à la NBA Europe, championnat concurrent que la puissante Ligue nord-américaine souhaite créer en partenariat avec la Fiba (la fédération internationale), au plus tôt à l'automne 2027.

Après huit journées, l'Asvel occupe la 20e et dernière place de l'Euroligue avec un bilan de six défaites en huit matches.