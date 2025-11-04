La qualité de l'air restera moyenne à bonne ce mardi 4 novembre 2025 à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise.

On respire toujours relativement bien à Lyon ce mardi 4 novembre. Alors que les conditions météos, notamment le vent du sud, restent favorables à la dispersion des polluants atmosphériques, la qualité de l'air restera moyenne à bonne sur toute la métropole.

Si le dioxyde de soufre sera présent en faible quantité dans l'air, le taux de particules fines, d'ozone et de dioxyde d'azote sera moyen. Hormis autour des grands axes de circulation comme la M6, la M7 ou le boulevard périphérique Laurent Bonnevay, la qualité de l'air restera moyenne à bonne.