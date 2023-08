La circulation repensée sur les quais Tilsitt et Maréchal Joffre pour plus de sécurité

Très accidentogènes, les quais Tilssit et Maréchal Joffre, dans le 2e arrondissement de Lyon, sont désormais limités à une voie de circulation automobile. Un aménagement temporaire, avant une concertation en fin d’année pour sécuriser de manière pérenne cet axe.

La mort d’Iris et Warren, 15 et 17 ans, fauchés sur le quai Maréchal Joffre en mars 2022 est encore bien présente dans les têtes à l’heure où la circulation sur cet axe très accidentogène commence à être repensée. Après avoir abaissé la vitesse à 30 km/h sur cette portion des quais reliant Bellecour à Perrache, alors que les riverains y dénoncent des vitesses excessives, la Métropole de Lyon est passée à l’étape suivante en retirant une voie de circulation automobile. Doublant dans le même temps la taille de la voie réservée aux bus et aux modes doux.

Une concertation en fin d'année

Depuis quelques jours, un rail de sécurité en béton armé sépare désormais les deux voies. Un aménagement temporaire, qui pourrait être amené à évoluer à l’issue d’une concertation avec les habitants du quartier. Celle-ci "aura lieu sur la fin de l’année", précise Fabien Bagnon, le vice-président de la Métropole de Lyon en charge des mobilités. Le but étant "de solliciter la connaissance fine des riverains de ce secteur puis de trouver un compromis dans l'aménagement à réaliser", courant 2024, sur cette portion ajoute l’élu écologiste.

Quelques chiffres sur l'accidentalité de ce secteur ⤵️ pic.twitter.com/wiJdj5rdE2 — Fabien Bagnon 🌿🚨 (@Fabien_Bagnon) August 15, 2023

Plusieurs problèmes à traiter

Pour l’heure, du côté de la Métropole de Lyon on se garde donc bien de dévoiler les options de réaménagement qui seront mises sur la table lors de la concertation. Plusieurs sujets ont toutefois été identifiés par la collectivité et devront être abordés lors de ces échanges :

Pour l’heure, l’aménagement temporaire réalisé ne permet pas de séparer la circulation des vélos et des trottinettes de celle des bus et des véhicules d’urgence. Une situation dont ne semble pas se satisfaire la collectivité, alors qu’Iris et Warren avaient été percutés par le conducteur d’une ambulance sur une voie de ce type.

L’actuel couloir bus-vélo étant actuellement utilisé à contre-sens par certains cyclistes et conducteurs de trottinettes pour remonter le quai vers le Nord, la création d’un passage dédié pourrait être étudiée.

Certaines traversées piétonnes pourraient également être revues et améliorées.

Enfin, se poserait également la nécessité d’élargir le trottoir ouest du quai, "par endroit très étroit", alors que les "circulations piétonnes sont non négligeables".

Alors que près d’une vingtaine d’accidents ont été enregistrés sur le quai depuis 2017, Fabien Bagnon rappelle également le souhait de la Métropole de Lyon de voir l’installation d’un radar sur ce tronçon. Une demande en ce sens aurait ainsi été formulée par la collectivité à la préfecture du Rhône le 24 août 2022 et le 10 février 2023, puis le 12 juin auprès du ministère de l’Intérieur.