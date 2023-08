Classement mondial des universités : Grenoble parmi les 150 meilleurs établissements

Le classement de Shanghai édition 2023 vient de tomber. Si les établissements lyonnais stagnent, l'université de Grenoble maintient son classement de l'année dernière et fait partie des 150 meilleures universités mondiales.

Comme en 2022, l'université Grenoble-Alpes se maintient entre la 101e et la 150e place. Dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, il s’agit de la première université qui se classe à une place près dans le top 100. En 2020, la faculté iséroise occupe la 99e place.

L’année dernière déjà, l’établissement se félicitait de son classement au niveau mondial et notait la "forte reconnaissance du travail des équipes scientifiques [des] laboratoires".

#Shanghai2022 🏆 // @UGrenobleAlpes parmi les 150 meilleures universités mondiales et 1e université en région aux côtés de @univamu et @unistra. Une forte reconnaissance du travail des équipes scientifiques de nos laboratoires 💪 #innovations #recherche

🧐https://t.co/uOCblc821g pic.twitter.com/QF0cUoSQOn — Université Grenoble Alpes (@UGrenobleAlpes) August 15, 2022

Pas de top 100 pour les universités lyonnaises

Côté Lyonnais, le classement est plus timide. L'université Claude Bernard Lyon 1 se situe dans la fourchette 201–300 du rang mondial. "Des niveaux académiques élevés dans des disciplines très variées, des sciences de la santé aux études scientifiques, techniques et sportives, permettent à Lyon 1 de se positionner parmi les meilleures universités françaises et européennes.", peut-on lire sur le site de l'université Shanghai Ranking. Autre établissement, l’École Normale Supérieure de Lyon, se situe quant à elle entre la 301e et 400e position, tout comme en 2022.

A lire aussi : Classement des universités: les établissements lyonnais stagnent