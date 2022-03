La circulation des trains est très compliquée ce vendredi après-midi entre Grenoble et Lyon.

Un train de travaux rencontre un problème technique à proximité d'un passage à niveau à Saint-Égrève.

La circulation est très perturbée sur les axes Grenoble - Lyon et Grenoble - Valence.

Le TER17626 entre Grenoble et Lyon est notamment supprimé. Les TER885166 et TER885131 sont supprimés, entre Grenoble et Saint-Marcellin.