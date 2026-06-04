La cheffe du restaurant Le Bœuf d’Argent, dans le Vieux Lyon, s’est qualifiée pour la finale de Top Chef après une demi-finale riche en rebondissements diffusée mercredi soir sur M6.

Lyon sera bien présent en finale de Top Chef. À 28 ans, Viviana Pisacane a validé son ticket pour l’ultime étape du concours culinaire de M6 au terme d’une demi-finale particulièrement disputée. La cheffe italienne installée dans le Vieux Lyon a pourtant connu une entame compliquée. En difficulté lors d’une première épreuve autour du pigeon, elle a vu ses préparations lui échapper et a terminé dernière de la manche. Mais la restauratrice du Bœuf d’Argent a rapidement rebondi.

Grâce à une création mettant à l’honneur les escargots, puis à une épreuve inspirée de ses origines italiennes autour des ravioles, elle a convaincu le jury et pris l’avantage sur ses concurrents.

Cette qualification permet à la Lyonnaise de rêver à une victoire finale. Après plusieurs semaines de compétition, Lyon aura donc une représentante lors de la grande finale du concours culinaire diffusée la semaine prochaine sur M6.