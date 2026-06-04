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Deux associations lyonnaises attaquent l’État pour l’inaccessibilité du site des impôts

  • par LR

    • Estimant que les personnes malvoyantes et non-voyantes sont toujours empêchées d’effectuer certaines démarches fiscales en autonomie, deux associations lyonnaises participent à une action de groupe contre la Direction générale des Finances publiques.

    À l’heure où les contribuables lyonnais ont jusqu'à ce jeudi soir pour boucler leur déclaration de revenus, deux associations lyonnaises montent au créneau contre l’administration fiscale comme révélés par nos confrères du Progrès. Engagées au sein du Collectif Français du Handicap Visuel, elles dénoncent les difficultés persistantes rencontrées par les personnes déficientes visuelles sur le portail des impôts.

    Selon elles, plusieurs fonctionnalités essentielles demeurent inaccessibles. Des documents administratifs ne pourraient pas être lus correctement par les logiciels de lecture d’écran, tandis que certains espaces du site ou la messagerie sécurisée resteraient difficiles, voire impossibles, à utiliser de manière autonome.

    Les associations Point de vue sur la ville et Association des donneurs de voix considèrent que cette situation constitue une entrave à l’accès aux services publics numériques. "La numérisation des démarches fiscales constitue un véritable obstacle et une atteinte grave à leurs droits", dénoncent-elles.

    Face à ce qu’elles qualifient de manquement persistant, malgré des obligations légales en matière d’accessibilité datant de plus de vingt ans, elles ont rejoint une action de groupe déposée devant le tribunal administratif de Paris contre la Direction générale des Finances publiques. L’objectif est d’obtenir une mise en conformité effective du site impots.gouv.fr pour l’ensemble des usagers concernés.

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