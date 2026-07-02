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manifestation enseignants devant le rectorat de Lyon @LD
Image d’archives. @LD

La CGT appelle à un rassemblement à Lyon pour lutter contre la précarité des personnels de l’Éducation nationale

  • par Corentin Lucas

    • La CGT Éduc’action du Rhône appelle à un rassemblement jeudi 9 juillet à 10 heures devant le rectorat de Lyon pour dénoncer la précarité des personnels non titulaires de l’Éducation nationale.

    Le rendez-vous est fixé devant le rectorat, situé dans le 7e arrondissement de Lyon. Dans un communiqué publié le 1er juillet, la CGT Éduc’action du Rhône dénonce les conditions de travail des assistants d’éducation (AED), des accompagnants d’élèves en situation de handicap (AESH) ainsi que des enseignants et autres agents contractuels au sein de l’Académie de Lyon. 

    Des non-renouvellements jugés "abusifs"

    Le syndicat estime que de nombreux personnels non titulaires restent dans l’incertitude quant au renouvellement de leur contrat et accuse certaines directions d’établissement d’utiliser ce levier comme moyen de pression. "Pour rappel, dans l’Éducation nationale, 1 personnel sur 4 est contractuel, soit 25 %. C’est dire que les économies de moyens se font sur leur dos et au détriment du service public, économies qui se verront reversées dans le budget de la Défense ou les aides publiques aux entreprises sans que nombreux n’y trouvent à redire", dénonce la CGT.

    Elle critique également le rôle des commissions consultatives paritaires (CCP), qui, selon elle, disposent d’un simple avis consultatif, les décisions finales revenant au rectorat.

    À travers ce rassemblement prévu le 9 juillet prochain à 10h, l’organisation demandera la fin des "non-renouvellements abusifs", la titularisation des personnels concernés ainsi que la création d’un statut de fonctionnaire offrant, selon elle, une meilleure protection. Elle réclamera également que cessent les "entraves et discriminations syndicales" qu’elle dénonce au sein de l’Éducation nationale.

    Lire aussi : "Les élèves et les personnels étouffent" : la CGT demande à la Ville de Lyon d'engager les travaux de rénovation du groupe scolaire Jean Zay

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