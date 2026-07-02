Actualité
Bouteilles de protoxyde d’azote

Loire : le préfet renouvelle l'interdiction du protoxyde d'azote sur la voie publique

  • par Marc-Antoine Galand

    • Face à la recrudescence de l'usage détourné du protoxyde d'azote, le préfet de la Loire a signé un nouvel arrêté préfectoral. Il encadre sa détention, sa consommation et sa vente dans tout le département.

    Le protoxyde d'azote reste dans le collimateur des autorités ligériennes. Mardi 1er juillet, François-Xavier Bieuville, préfet de la Loire, a renouvelé son arrêté encadrant la détention et la consommation de cette substance sur la voie publique. La mesure est applicable du 1er juillet au 31 décembre 2026. Elle vise à contenir un phénomène en pleine expansion chez les jeunes.

    Communément appelé « gaz hilarant » et vendu sous forme de cartouches à usage culinaire, le protoxyde d'azote est de plus en plus détourné à des fins récréatives. Or, ses effets sur la santé sont loin d'être anodins. Les autorités sanitaires alertent en effet sur deux catégories de risques bien identifiées.

    Lire aussi : Saône-et-Loire : le préfet encadre le protoxyde d'azote jusqu'à fin octobre

    Des risques immédiats aux séquelles neurologiques

    La consommation ponctuelle expose à des dangers immédiats. Asphyxie par manque d'oxygène, perte de connaissance, brûlures liées au froid extrême du gaz expulsé, désorientation, vertiges, chutes : la liste est longue. Parfois consommé au volant, le produit multiplie les risques d'accident mortel.

    L'usage régulier ou à forte dose entraîne des séquelles plus lourdes. Les autorités sanitaires citent notamment l'atteinte de la moelle épinière, la carence en vitamine B12, l'anémie, les troubles psychiques et même l'AVC. Autant de conséquences irréversibles qui justifient l'action des pouvoirs publics.

    Ce que prévoit concrètement l'arrêté

    Trois interdictions sont ainsi posées dans tout le département. D'une part, la détention, le transport et la consommation à des fins récréatives sont interdits sur l'ensemble des voies et espaces publics. D'autre part, l'abandon de cartouches ou de récipients vides dans l'espace public est également prohibé. Enfin, la vente de protoxyde d'azote, sous toutes ses formes, est interdite entre 20 heures et 6 heures.

    Face à ce qu'il qualifie de « fléau », le préfet appelle par ailleurs à la responsabilité de chacun. En cas de consommation problématique, plusieurs dispositifs restent accessibles : les Consultations Jeunes Consommateurs, ou encore le numéro national Drogues Info Service (0 800 23 13 13). Le texte intégral de l'arrêté est consultable sur le site des services de l'État dans la Loire.

    à lire également
    manifestation enseignants devant le rectorat de Lyon @LD
    La CGT appelle à un rassemblement à Lyon pour lutter contre la précarité des personnels de l’Éducation nationale

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Loire : le préfet renouvelle l'interdiction du protoxyde d'azote sur la voie publique 12:00
    manifestation enseignants devant le rectorat de Lyon @LD
    La CGT appelle à un rassemblement à Lyon pour lutter contre la précarité des personnels de l’Éducation nationale 12:00
    La Galerie nationale du design de Saint-Étienne : un lieu unique en France 11:53
    Pulp souverain aux Nuits de Fourvière 11:39
    Football : l’OL officialise l’arrivée de sa première recrue estivale 11:20
    d'heure en heure
    Pont de Condrieu
    Près de Lyon : le pont de Condrieu devrait rouvrir aux automobilistes en 2027 10:57
    La police ciblée par une cinquantaine d'individus après une interpellation à Rillieux-la-Pape 10:31
    Retour en images : Imany et Molly Johnson, deux voix envoûtantes à Vienne 09:58
    Sophia Popoff, adjointe déléguée à la Végétalisation, Fanny Dubot, maire du 7e arrondissement, et Grégory Doucet, maire de Lyon, ont inauguré ce mercredi 20 mai une partie du parc du Château des Mères dans le quartier de Gerland (Clemence Margall)
    "Cette décision est consternante" : les Écologistes s’indignent de la réouverture de la rue Grenette annoncée par Véronique Sarselli 09:33
    Métropole de Lyon : Véronique Sarselli réunira une convention "pour protéger les enfants" à la rentrée 09:30
    Près de Lyon, quatre hectares détruits par les flammes après un feu de végétation 09:02
    "Les élèves et les personnels étouffent" : la CGT demande à la Ville de Lyon d'engager les travaux de rénovation du groupe scolaire Jean Zay 08:38
    Rue Grenette, ZTL : 100 jours après l’arrivée de Véronique Sarselli à la Métropole de Lyon, un premier bilan et des annonces 08:15
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut