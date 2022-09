La CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, avec le soutien de Bpifrance, accélère le développement de l’EM Lyon en augmentant le capital de 50 millions d'euros.

En 2018, la SA early markers groups est créée pour lancer la transformation juridique de l'em Lyon. Un an plus tard, le capital de l'école est ouvert aux investisseurs, avec l’arrivée de Qualium Investissement et Bpifrance.

Aujourd’hui, la CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne souhaite augmenter le capital d’EM Lyon de 50 millions d’euros, avec l’entrée au capital de nouveaux actionnaires minoritaires à ses côtés, parmi lesquels Galileo Global Education, groupe français leader européen de l’enseignement supérieur, ainsi que des entreprises emblématiques de la région lyonnaise, dont BioMérieux.

La CCI reste l’actionnaire majoritaire de l’école tandis que Qualium cède sa participation.

Dans un projet d’augmentation du capital et de transformation en global business university, la CCI accélère donc le développement de l'em Lyon et du plan stratégique Confluences 2025. Celui-ci vise à faire figurer l’EM Lyon dans le top 15 européen. Il se construit autour de trois grands axes : internationalisation, hybridation, digitalisation.

Dans le but de renforcer son développement à l’international, Galileo Global Education permettra à EM Lyon de disposer de 4 campus : Londres, Milan, Berlin et Oslo. Les programmes continueront de façon hybride tout en nouant des partenariats avec des institutions internationales d’excellence : art, design et tech. L’engagement social et citoyen de l’école sera renforcé avec le lancement de programmes au sein de la Toile, école offrant une formation qualifiante à des jeunes en décrochage scolaire. Une politique de bourses attractive et de nouvelles initiatives à impact dont un fonds d’investissement associé à son incubateur et son accélérateur verront également le jour.

C’est jeudi 8 septembre que le principe du projet a été approuvé par l’assemblée générale de la CCI Lyon Métropole et par les instances de gouvernance de l’ensemble des parties. Ce programme devrait être finalisé courant octobre 2022, après consultation de l’autorité de la concurrence et finalisation de la procédure d’information consultation du CSE d’emlyon.

"Cette évolution permettra de doter EM Lyon de nouveaux leviers immédiats et de long-terme pour accélérer le déploiement de son plan stratégique, tout en réaffirmant son anima, ses valeurs et son engagement au service de ses étudiantes et étudiants", déclare Isabelle Huault, présidente du directoire et directrice générale de l'école de commerce lyonnaise.