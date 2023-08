La canicule se poursuit à Lyon le 15 août, malgré de rares averses

Pas de répit sur le front de la canicule. Les températures vont encore grimper ce mardi 15 août à Lyon, pour atteindre jusqu’à 35°c.

Bonne nouvelle pour les Lyonnais qui ne travaillent pas ce mardi 15 août, les rares averses attendues dans la matinée à Lyon laisseront place à un ciel globalement ensoleillé. L’occasion d’en profiter pour se mettre au vert alors que les températures vont continuer de grimper sous l’effet de la canicule.

21°c la nuit prochaine

Le Rhône et la Métropole de Lyon sont toujours placés en alerte orange, à l’instar de quatre autres départements d’Auvergne-Rhône-Alpes, alors que le mercure devrait afficher jusqu’à 35°c sous abri cet après-midi. Dès 8 heures comptez 22°c, puis 30°c à midi avant que la maximale du jour ne soit atteint sur les coups de 16 heures. Ce soir les températures resteront élevées, comptez 30°c à 21 heures et surtout pas moins de 21°c la nuit prochaine, avant une journée encore un peu plus chaude.

Ce mardi le Rhône est également placé en vigilance jaune aux orages, mais d'après le dernier bulletin de Météo France, si ce n'est une averse orageuse vers 8 heures, aucune perturbation n'est attendue entre Rhône et Saône.