La canicule de retour à Lyon, jusqu’à 35°c attendus mardi 5 septembre

Canicule : épisode de températures élevées, de jour comme de nuit, sur une période prolongée. On parle de canicule lorsque la température dépasse les 34°C et ne tombe pas sous les 20°C la nuit. (Photo de OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Les fortes chaleurs sont bien de retour dans l’agglomération lyonnaise, où la vigilance jaune pour la canicule entre en vigueur à compter mardi 5 septembre.

Alors que l’été 2023 se classe parmi les plus chauds jamais enregistrés en France avec une température moyenne supérieure de 1,4°c à la normal, prenant la 4e position depuis 1900 derrière les étés 2003 (+2,7°C) et 2022 (+2,3°), et "quasiment au même niveau" que l'été 2018 (+1,5°), les fortes chaleurs vont encore s’abattre sur les Lyonnais. N’en déplaise à l'été météorologique, juin-juillet-août, qui s’est terminé.

Les températures étaient dignes d'un plein #été cet après-midi, voire caniculaires à #Lyon. Cette #chaleur anormale pour la saison se poursuivra toute la semaine et aucune pluie n'est attendue. pic.twitter.com/IU1XSvv83H — Lyon Météo (@LyonMeteo69) September 4, 2023

43 départements français en vigilance canicule

En prévision de la vague de chaleur annoncée depuis quelques jours sur l’agglomération lyonnaise et qui s’est bien installée en ville, Météo France à placé le département du Rhône et la Métropole de Lyon en vigilance jaune pour la canicule mardi 5 septembre. Comme 42 autres départements français.

Le temps s’annonce plutôt calme et ensoleillé avec des températures qui approcheront les 35°c sous abris sur les coups de 17 heures. Avant cela, comptez déjà 21°c à 8 heures, puis 29°c à midi et autour de 33°c dans l’après-midi. Dans la soirée, le thermomètre devrait afficher environ 28°c. Il faudra attendre le milieu de la nuit pour trouver un peu de fraîcheur, 19°c étant annoncés entre 5 et 7 heures du matin.