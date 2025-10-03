Actualité
L'université Lyon 3 signe une convention en faveur de l’éducation à la citoyenneté et à la démocratie

    • Jeudi 2 octobre, la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3, a signé une convention de partenariat en faveur de l’éducation à la citoyenneté et à la démocratie.

    A l'occasion de la Nuit du droit tenue le 2 octobre à la Manufacture des Tabacs, l’académie de Lyon, la Faculté de droit de l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’association "Parlons Démocratie" ont signé une convention de partenariat en faveur de l’éducation à la citoyenneté et à la démocratie.

    Le partenariat vise à remplir quatre objectifs principaux : développer les compétences citoyennes des étudiants à travers des simulations de procès, de débats parlementaires ou de négociations européennes. Favoriser leur compréhension du droit et des institutions républicaines et "nourrir leurs adhésions aux valeurs démocratiques."

    Ce nouveau partenariat permettra également aux établissements scolaires de recevoir un accompagnement lors de projets collaboratifs, de débat, ou de simulation.

    Lire aussi : L'université Lyon 3 déboutée après avoir attaqué l'Etat sur les coupes budgétaires

