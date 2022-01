L'Université Lyon 2 dévoile les projets retenus dans le budget participatif des étudiants

Avec une enveloppe de 30 000 euros, le budget participatif de Lyon 2 permettra de financer huit projets sur les campus de l'université.

Lancé en 2019, le budget participatif de l’Université Lyon 2 permet aux étudiants de proposer des projets qui pourront être financé par l'université. Ce projet avait du se mettre en pause pendant une année, à cause de la crise sanitaire. La 2e saison a été lancée à la rentrée 2021. Lyon 2 a mis à disposition une enveloppe de 33 444 € avec "la conviction que ce dispositif permettrait aux étudiant.es d’améliorer leur quotidien sur les campus et de s’approprier l’université en tant que lieu de vie, à travers des projets qu’ils auraient portés".

Lundi 17 janvier, l'université a annoncé les huit projets retenus parmi les 86 proposés : la distribution de culottes menstruelles (6000 €), créer une brocante culturelle (1000 €), élargissement de l'offre de protection menstruelles, de contraception et contre les IST (9144 €), création d'une fresque sur le campus de la porte des Alpes (4500 €), ciné plein-air (3000 €), photomatons sur les deux campus (500 €), micro-ondes sur le campus de la porte des Alpes (4800 €) et planter des arbres fruitiers sur les campus (4500 €).

Pour Nathalie Dompnier, présidente de l’Université Lumière Lyon 2, « les projets retenus cette année sont à l’image des préoccupations actuelles des étudiant.es, et correspondent aux engagements de l’Université en matière de lutte contre la précarité, d’amélioration des conditions de vie et d’études, et de développement durable ».