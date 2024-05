L'Olympique lyonnais arrache sa place en Europa League

L'OL a arraché sa place en Europa League ce dimanche grâce à une victoire 2-1 contre Strasbourg.

"C'est une catastrophe que l'on transforme en rêve", a exulté dimanche soir le directeur sportif de Lyon, David Friio auprès de l'AFP après la victoire de l'Olympique lyonnais contre Strasbourg (2-1) qui permet aux gones de se classer 6e de la Ligue 1 et de se qualifier pour la Ligue Europa.

"Le sentiment d'avoir vécu quelque chose de fou"

Au soir de la 14e journée, l'OL était dernier du classement avec sept points et semblait condamné à la Ligue 2. Le coûteux mais judicieux recrutement au mercato hivernal (56 millions d'euros) a renforcé l'équipe et lancé l'opération remontée. Jusqu'à cette 6e place et avant la finale de la Coupe de France face au Paris SG, le 25 mai à Lille.

"C'est une saison que l'on ne peut pas qualifier. On se retrouve six mois après 6e du championnat et qualifié pour une coupe d'Europe alors que nous étions morts et enterrés après quatorze journées", a relevé Friio.

L'attaquant et capitaine de l'OL Alexandre Lacazette, auteur des deux buts de la victoire dimanche soir, a évoqué lui aussi "une saison incroyable". "Nous partons de très bas pour nous qualifier pour l'Europe avec encore un match avec beaucoup de rebondissements", a-t-il dit.

"Cela a été très difficile au début. Dans les bureaux, certains pensaient perdre leur travail. On sentait l'impact qu'avait le sportif sur la structure. Et quand on les voit ce soir avec des sourires et le sentiment d'avoir vécu quelque chose de fou, on se dit que le football nous fait passer par des sentiments parfois aux antipodes les uns des autres", a conclu Pierre Sage auprès de l'AFP.