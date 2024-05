Circulation difficile ce lundi sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes

La circulation sera difficile ce lundi sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes dans le sens des retours.

En ce lundi férié, la circulation sera difficile sur les routes d'Auvergne-Rhône-Alpes selon Bison futé qui hisse le drapeau orange dans la région comme dans l'ensemble de la France dans le sens des retours.

L'autoroute A7 est à éviter de 13 h à 19 h entre Orange et Valence et de 12 h à 23 h entre Valence et Lyon. Le tunnel du Mont Blanc est également déconseillé par Bison futé sur l'ensemble de la journée.