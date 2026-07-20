L’entreprise aindinoise Advantics rejoint le groupe suisse ABB

L’entreprise aindinoise Advantics, spécialisée dans l’électronique de puissance en carbure de silicium, va se faire racheter par la société suisse ABB professionnelle de l’électrification et de l’automatisation.

Située à Saint-Genis-Pouilly, dans l’Ain, la société Advantics est experte dans les "solutions de conversion de puissance à base de carbure de silicium" indique l'entreprise dans un communiqué de presse. Ces solutions permettent de limiter la perte en énergie, ainsi qu’une meilleure gestion de l’électricité. L’entreprise aindinoise va rejoindre ABB, une société suisse spécialisée dans l’électrification et l’automatisation, qui "aide les industries à fonctionner à des performances élevées, tout en devenant plus efficaces, productives et durables afin qu'elles soient plus performantes". Le montant du rachat n’a pas été communiqué, mais la finalisation de cette transaction est prévue pour le quatrième trimestre de 2026.

Les solutions technologiques d’Advantics interviennent dans les centres de données, les microréseaux industriels, la production d’électricité ainsi que dans l’infrastructure de véhicules électriques. L’acquisition d’Advantics permettra à ABB "d’élargir le portefeuille de courant continu (DC) et de positionner l'entreprise pour répondre à l'accélération de la demande de solutions CC efficaces". Les solutions de la société aindinoise s’associeront à l’expertise d’ABB en termes de "protection, de distribution, de contrôle numérique et d'ingénierie au niveau des systèmes".

"Ensemble, nous façonnerons l'infrastructure qui alimentera la transition énergétique et la transformation numérique pour la prochaine décennie"

Michal Elias, fondateur et PDG d'Advantics



Dans le cadre d’une augmentation de la consommation d’énergie de 20 % à 36% en 2035 selon l’AIE (Agence Internationale de l'Énergie), cette fusion entre Adventics et ABB contribuera à "utiliser une technologie de semi-conducteurs avancée pour contrôler davantage cette puissance électrique, les solutions CC d'ABB minimiseront la conversion AC/DC répétée et maximiseront l'efficacité".

Michal Elias, fondateur et PDG d'Advantics, a déclaré : "Advantics a prouvé que la technologie du carbure de silicium peut offrir des performances révolutionnaires. Alors que le monde s'électrise, les opportunités d'innovation sont sans précédent et la demande de conversion d'énergie efficace et intelligente s'accélère plus rapidement que jamais. ABB partage notre vision pour l'avenir de cette technologie. Ensemble, nous façonnerons l'infrastructure qui alimentera la transition énergétique et la transformation numérique pour la prochaine décennie".

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