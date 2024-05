L'Olympique Lyonnais s'est imposé lundi soir en venant à bout de Lille au terme d'un nouveau match complètement fou (3-4).

L'OL est un récidiviste et le public lyonnais va commencer à s'habituer aux matchs de fou de la part de son équipe. Sur la pelouse de Lille, les joueurs de Pierre Sage ont une nouvelle fois renversé une situation bien mal embarquée pour s'imposer 4-3 au terme d'un nouveau match complètement dingue.

D'abord malmenés par une équipe de Lille sûr de sa force collective, les coéquipiers d'Alexandre Lacazette semblaient partis pour passer une très longue soirée. Oui mais l'OL s'est fait, ces dernières semaines, une spécialité : la réaction et le renversement de match. Menés 2-0 à la pause, les Rhodaniens sont revenus des vestiaires avec de bien meilleures intentions, démontrant encore une fois pourquoi ils étaient l'une des meilleures équipes de Ligue 1 de ces derniers mois.

Le coup de maître de Sage

Après une demi-heure de domination face au LOSC qui n'a cessé de reculer, Saïd Benrahma, bien servi par Lacazette et d'une frappe sublime en pleine lucarne est venu redonner de l'espoir à tout le peuple lyonnais (2-1, 65e). C'est alors que le magicien Pierre Sage a décidé d'intervenir, sortant Tolisso, Matic et le buteur Benrahma pour lancer Fofana, Cherki et Mangala.

Trois changements qui ont totalement inversé le rapport de force en faveur de l'OL. Et le match a alors basculé dans une autre dimension. Malick Fofana a d'abord remis les deux équipes à égalité, bien servi par Mama Baldé, lui aussi entré en jeu quelques minutes plus tôt (2-2, 82e). Mais tout juste trois minutes plus tard, sur coup de pied arrêté, l'un des points faibles de l'OL en ce moment, Bafodé Diakité s'est offert un doublé permettant aux Nordistes de reprendre les commandes du match (3-2, 85e).

Une fin de match folle

Il en fallait plus pour que l'OL s'avoue vaincu. Les Lyonnais ont alors fait parler leur folie et leur science des fins de matchs. L'inévitable Lacazette a relancé une nouvelle fois son équipe (3-3, 88e) avant que Mama Baldé enfile sa cape de sauveur pour faire chavirer tout le groupe lyonnais dans une douce euphorie (90+2, 3-4).

Une victoire magnifique qui laissera aux joueurs lyonnais et aux quelques 1000 supporters qui avaient fait le déplacement dans le nord un superbe souvenir à trois semaines de revenir à Lille pour y disputer la finale de Coupe de France face au PSG.

Clermont et Strasbourg pour finir

Cette victoire permet surtout à l'OL de remonter provisoirement à la 7e place du championnat, probablement qualificative pour l'Europe l'année prochaine. A deux journées de la fin et en attendant le match de l'Olympique de Marseille qui pourrait repasser devant l'OL en cas de succès, les Lyonnais se sont rapprochés un peu plus de leur rêve d'Europe. Ils affronteront dimanche soir Clermont avant de recevoir Strasbourg pour l'ultime journée de Ligue 1.