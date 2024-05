Le restaurant Paul Bocuse ouvert au public pour ses 100 ans

Tenu par la Maison Bocuse à Collonges-au-Mont d'Or depuis 1924, le restaurant Paul Bocuse accueillera du public, le lundi 20 mai de 10h à 16h.

C'est une grande première. Pour fêter les 100 ans du restaurant Paul Bocuse, ce dernier ouvrira ses portes au grand public, sous réserve d'inscription, le lundi 20 mai. Une visite gratuite pour plonger "dans l'univers du cuisinier du siècle". L'occasion pour toutes et tous de découvrir le lieu, ses salles et cuisines mythiques et d'échanger avec les équipes.

"La Maison Bocuse appartient aux Lyonnais, assure Vincent Le Roux, directeur général du restaurant dans un communiqué. C’est un lieu de célébration qui raconte des histoires humaines et traversent les âges. Il fait partie de la ville et participe à son rayonnement. Nous souhaitions ouvrir les portes à toutes et tous pour permettre à chacun de découvrir ce bel héritage que l’on continue de faire évoluer et perdurer. Notre maison de famille se caractérise avant tout par l’art de recevoir et la générosité. Pour les 100 ans, nous voulions la rendre accessible à tout le monde. Bienvenue chez nous, chez vous !"

Les inscriptions fermées

Le public aura également accès à l'Abbaye de Collonges, ancienne maison de Joseph et Marie Bocuse, grands-parents de Paul, reconvertie en lieu dédié aux célébrations pour particuliers et entreprises (mariages, banquets, galas, congrès médicaux, showrooms automobiles, etc.).

Victime de leur succès, les organisateurs ont dû stopper les inscriptions mardi 7 mai à 14h15, seulement 15 minutes après le lancement.

Lire aussi : le restaurant Paul Bocuse fête ses 100 ans tout au long de l'année 2024