Alors que le nouveau ticket rechargeable TCL entre en service ce jeudi 15 février sur l'ensemble du réseau, les usagers lui réservent un accueil mitigé.

Ce jeudi 15 février marque la fin du ticket rouge et blanc jetable des Transports en commun lyonnais (TCL), désormais remplacé par un ticket rechargeable. Vendu à 53 millions d'exemplaires en 2023, le petit ticket magnétique était encore très utilisé sur le réseau lyonnais. Au fil des ans bon nombre de Lyonnais avaient pris pour habitude de déposer leur ticket sur les portiques en sortant du métro, afin qu'ils soient utilisés par d'autres voyageurs. Une pratique érigée au rang de tradition entre Rhône et Saône et qui manquera à Edith, habitante de Lyon depuis 60 ans. "C'est dommage, c'était sympa d'avoir ces tickets cartonnés et de les passer de main en main", nous confiait ce jeudi matin la sexagénaire en sortant du métro.

Un carte peu attendue, mais pratique et plus écolo

Ce matin à la station de métro Hôtel de Ville, mis à part quelques regrets partagés par des Lyonnais relativement âgés, à l'instar d'Édith, la plupart des voyageurs acceptent volontiers le ticket rechargeable mis en service par Sytral Mobilités et TCL. Une majorité d'entre eux se sentent finalement peu concernés par cette nouveauté. "Ça va surtout être utile à ceux qui habitent hors de Lyon et aux touristes", estime Marc. "Mais c'est une bonne idée, le réseau se modernise", ajoute-t-il en s'éloignant, cartable en main. De son côté, Coralie une utilisatrice de 27 ans juge "minime" l'intérêt de ce nouveau ticket, d'autant que pour sa part elle possède un abonnement.

En revanche, la plupart des personnes interrogées saluent l'aspect écologique de ce ticket rechargeable, en opposition aux tickets jetables. "C'est pas grand chose mais c'est un petit pas pour l'environnement", relève Noah, étudiant à Lyon 2. "Je trouve ça super parce qu'il y a trop de tickets par terre dans les stations", considère Fanny.

Ce nouveau titre de transport peut ainsi être rechargé dix fois et est utilisable pour une durée maximale de trois ans. A chaque rechargement, l'usager peut acheter un carnet de dix tickets, un ticket à l'unité ou longue durée, au tarif familial ou classique. Il est bien entendu également possible de ne charger qu'un seul type de titre à la fois. Au total, ce billet sera donc utilisable au maximum 100 fois, soit dix rechargements de dix tickets.

