En plus de son ticket rechargeable, TCL dévoile ce jeudi sa nouvelle application mobile, plus moderne et personnalisable.

Chez TCL, 2024 rime avec nouveautés. En ce début d'année, Sytral Mobilités, l'autorité organisatrice des transports en commun, a annoncé le remplacement de son ticket rouge et blanc jetable par une carte rechargeable. Le lancement de celui-ci ce jeudi 15 février se fait en parallèle de la mise en service d'une nouvelle application mobile TCL. Les Transports en commun lyonnais promettent "une interface plus intuitive et accessible", alors que la dernière mouture de l'application, vieillissante, récoltait sur l'App Store des notes peu élevées. Sur 900 notes l'application possèdait une moyenne de 2,3 sur 5.

Une application améliorée

Le promesse de TCL et du Sytral et donc une ergonomie et une accessibilité améliorées. À la rédaction de Lyon Capitale nous avons voulu en avoir le coeur net.

À première vue l'application présente une nouvelle carte interactive, repensée pour simplifier son utilisation. Elle permet d'accéder facilement aux stations de métros et aux arrêts. En termes de trajets, il est possible de les suivre en temps réel, étape par étape. Les options de recherche ont d'ailleurs été développées, facilitant la combinaison des modes de transports, y compris avec les Vélo'v. Le détail des trajets indique par exemple le dénivelé pour les vélos.

TCL propose une nouvelle carte interactive plus poussée © TCL / Sytral Mobilités

L'ensemble de l'application est maintenant personnalisable. Notamment, les différents widgets de l'onglet principal peuvent être interchangés, ajoutés ou supprimés. C'est le cas par exemple des actualités du réseau, présentées en direct en bas de l'application. Par ailleurs, la possibilité d'enregistrer des favoris à été étendue et comprend désormais less arrêts, lignes, trajets et stations Vélo'v. Seul bémol, le passage à la nouvelle application vous fera perdre vos favoris actuels, il faudra donc les enregistrer à nouveau. La mise à jour est d'ores et déjà disponible sur l'Apple Store et Google Play.

Simulation d'un trajet sur l'application

Le point fort de cette nouvelle application est sans aucun doute la création des parcours, qui ressemble à s'y méprendre à celle proposée par l'application Citymapper. Pour notre trajet fictif, nous avons voulu rejoindre la Croix-Rousse depuis la station Stade de Gerland. En quelques secondes, l'application propose plusieurs trajets possibles, comprenant différents modes de transport. Elle détaille notamment les distances à parcourir à pieds, les temps d'attente et l'empreinte carbone du parcours. Pour les distances à pieds, le détail de la marche est systématiquement disponible. L'utilisateur se voit également proposer plusieurs horaires de départ pour chaque métro, tramway ou bus. Il est également possible d'estimer votre temps de trajet à un horaire précis.

Bientôt possible d'acheter son ticket en ligne

Par ailleurs, l'application devrait encore évoluer prochainement pour vous permettre d'acheter votre titre de transport directement en ligne, via un onglet dédié. À ce stade ce service n'est toutefois pas encore actif, il devrait l'être dans les prochains mois, promet Sytral Mobilités.

