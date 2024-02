Un député écologiste du Rhône rémunéré par un relais du Qatar ?

Le député du Rhône, Hubert Julien-Laferrière aurait été rémunéré pendant un an par un relais du Qatar, proche des Frères Musulmans, pour différentes prises de position publiques.

A mesure que progresse l'enquête judiciaire autour d'un réseau de désinformation et d'influence en ligne ayant notamment utilisé le présentateur de BFM TV Rachid M'Barki pour diffuser et mettre en avant certaines informations dans ses journaux du soir, le rôle trouble du députée écologiste Hubert Julien-Laferrière semble se dessiner.

"J’ai tout payé pour juin : H et JP."

Selon de nouvelles révélations de la cellule investigation de Radio France, du Monde et du consortium Forbidden Stories, le député du Rhône aurait reçu 5 000 € mensuels, ainsi que plusieurs primes pendant presque un an, versés par Nabil Ennasri, un relais du Qatar, décrit comme proche par Georges Mulbrunot, auteurs de plusieurs livres sur l'influence qatari en France, comme "proche des Frères Musulmans".

Les éléments de l'enquête judiciaire en cours, qui semble s'orienter vers un dossier de corruption dans lequel Nabil Ennasri est mis en examen pour abus de confiance, corruption, trafic d'influence d'agent public et blanchiment de fraude fiscale aggravée, révèlent en effet que le lobbyiste de 43 ans, Jean-Pierre Duthion aurait présenté le député écologiste à Nabil Ennasri, avant de lui demander de prendre position sur divers sujets concernant l'Afrique et le Moyen-Orient principalement.

Tribune, lettre ouverte, question au gouvernement...

En 2021, les deux hommes ont ainsi sollicité Hubert Julien-Laferrière pour qu'il prenne position publiquement contre les Emirats arabes unis, rival régional du Qatar. En octobre 2021, le député écologiste publiera ainsi une tribune avec 34 autres députés. Plus tard et à la demande Jean-Pierre Duthion, l'élu du Rhône fera signer à 77 de ses collègues une lettre ouverte dénonçant le sort de personnalités d'opposition béninoises incarcérées. L'élu posera par ailleurs une question au gouvernement sur ce même sujet, question pour laquelle il est suspecté d'avoir reçu plusieurs milliers d'euros en liquide.

Selon les éléments de l'enquête judiciaire consultés par nos confrères, 94 appels ou SMS sont passés entre le 25 mars 2022 et le 24 mars 2023 entre Hubert Julien-Laferrière et Nabil Ennasri, ce dernier percevant par ailleurs 30 000 € chaque mois d'une ambassade du Qatar et du Conseil national des droits de l'Homme du Qatar. Une partie de cet argent aurait servi à rémunérer le député écologiste. On retrouve ainsi dans le téléphone de Nabil Ennasri une note intitulée "Comptes" où l'on peut lire : "J’ai tout payé pour juin : H et JP." Les enquêteurs se demandent donc si "JP" n'est pas Jean-Pierre Duthion, et "H" Hubert Julien-Laferrière.