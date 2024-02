Annoncée dès 2022, la fin du petit ticket TCL magnétique rouge et blanc devient effective ce jeudi 15 février à Lyon. Il est remplacé par une carte rechargeable vendue 20 centimes.

Ce jeudi 15 février marquera sans doute la fin d’une époque pour de nombreux Lyonnais, qui étaient habitués à utiliser le petit ticket rouge et blanc des TCL pour monter à bord des bus, des trams ou des métros de l’agglomération lyonnaise. Annoncée dès 202, la fin du petit ticket magnétique, qui a encore été vendu à environ 50 millions d‘exemplaires en 2023, devient effective ce jeudi sur tout le réseau. Pour utiliser les TCL, il faudra désormais vous munir de la nouvelle carte cartonnée et de couleur verte dévoilée fin janvier par Sytral Mobilités.

▪️ Comment fonctionne le Billet Sans Contact ?🎫

✅Le Billet Sans Contact s'achète et se recharge en distributeurs auto, en Points Service TCL, en agence TCL

✅Au premier achat, il coûte 0,20€

✅Rechargeable 10 fois : un seul type de titre à la fois

Un billet utilisable 100 fois

Ce nouveau titre de transport présente la particularité d’être rechargeable dix fois et d'être utilisable pour une durée maximale de trois ans. A chaque rechargement, l'usager peut acheter un carnet de dix tickets, un ticket à l'unité ou longue durée, au tarif familial ou classique. Il est bien entendu également possible de ne charger qu'un seul type de titre à la fois. Au total, ce billet sera donc utilisable au maximum 100 fois, soit dix rechargements de dix tickets.

Les opérations visant à remplacer les valideurs dans les bus et tramways et à mettre à niveau les portiques et les distributeurs dans l'ensemble des stations de métro sont évaluées à environ 48 millions d'euros, par Sytral Mobilités.

Les anciens tickets échangeables jusqu'en juillet

Pas d’inquiétude si vous disposez encore de stocks du petit ticket rouge, ce titre sera encore utilisable un mois, jusqu’au 15 mars. Date à laquelle la validation ne deviendra possible qu'avec les nouveaux billets, votre carte d’abonnement ou votre carte bancaire. À compter d’aujourd’hui et jusqu’au 15 juillet 2024 vous avez également la possibilité d’échanger vos anciens tickets magnétiques en agence contre un nouveau titre.

De fait, la pratique du ticket de métro suspendu va disparaitre elle aussi. © Tim Douet

Ce changement marque également la fin d’une habitude prise par les usagers, qui consiste à déposer son ticket sur les portiques du métro une fois son trajet terminé, par solidarité pour un prochain voyageur. La fin d’une tradition lyonnaise, qui agaçait depuis de nombreuses années les responsables de l’autorité organisatrice des transports en commun.

