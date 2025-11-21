Actualité
Teisseire annonce la fermeture de son site de production en Isère.

Fermeture de l’usine Teisseire dans l’Isère : la gauche appelle la Région à prendre "toute sa part"

  • par Clémence Margall

    • Alors que le site Teisseire de Crolles (Isère) va fermer ses portes, le groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate demande à la Région Auvergne-Rhône-Alpes de venir en aide aux 205 employés menacés.

    Le 17 octobre dernier, le fabricant de sirop Teisseire annonçait la fermeture de son site de production à Crolles, dans l’Isère, ainsi qu'un projet de réorganisation menaçant 205 postes, en raison de difficultés financières.

    Une situation alarmante pour les 205 familles concernées, actuellement "dans l’incertitude, sans perspective de reclassement dans un contexte déjà très fragilisé pour notre industrie", souligne le groupe Socialiste, Écologiste et Démocrate à la Région Auvergne-Rhône-Alpes dans un communiqué ce vendredi. Et tandis qu'il apporte "tout (son) soutien aux salariés impactés", le groupe appelle également la Région à "se mobiliser sans délai pour défendre l’emploi et préserver un fleuron de notre patrimoine industriel" et à "prendre toute sa part".

    Lire aussi : Les sirops Teisseire annoncent la fermeture du site de production isérois

    "Obtenir la transparence totale sur les décisions financières ayant conduit à cette situation"

    Alors que la trésorerie de Teisseire est passée "de 120 millions d’euros à -24 millions d’euros en un an", les socialistes s’interrogent : "Comment une entreprise rentable peut-elle accuser un déficit de 144 millions d’euros en si peu de temps ?" Et d’ajouter : "L’argument du déficit avancé pour justifier cette fermeture s’apparente moins à une chute soudaine de production qu’à un choix stratégique assumé. Il est inacceptable que les salariés et le territoire soient les victimes d’une gestion opaque et brutale".

    Le groupe enjoint ainsi le président de Région, Fabrice Pannekoucke, "à se saisir pleinement de ce dossier, aux côtés des acteurs locaux et des représentants des salariés" afin "d’obtenir la transparence totale sur les décisions financières ayant conduit à cette situation, de mobiliser l’ensemble des dispositifs régionaux de soutien aux entreprises et d’accompagner activement la recherche de solutions de reprise ou de maintien durable de l’activité". Il conclut : "Plus que jamais, notre collectivité doit démontrer son engagement réel en faveur de son industrie. Il est temps de passer des discours aux actes".

    Lire aussi : La Région Auvergne-Rhône-Alpes s’oppose à la réduction du remboursement des cures thermales

    à lire également
    À Tassin, le pont Honoré Esplette retrouve ses usagers

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    À Tassin, le pont Honoré Esplette retrouve ses usagers 18:39
    Rhône : circulation perturbée la semaine prochaine sur plusieurs routes départementales 18:39
    Le restaurant Sur le Pouce à Villefranche-sur-Saône a été fermé par la préfecture du Rhône. Google Maps
    Villefranche-sur-Saône : le restaurant Sur le Pouce fermé après un contrôle d’hygiène 18:15
    Expo_111A
    L'Hôtel de ville de Lyon accueille une expo solidaire de 111 artistes 18:03
    Fermeture de l’usine Teisseire dans l’Isère : la gauche appelle la Région à prendre "toute sa part" 17:58
    d'heure en heure
    Ain : Christophe Maé au Printemps de Pérouges en juin 2026 17:25
    750 personnes contrôlées dans deux quartiers de Lyon lors d’une opération de sécurisation 16:56
    Lyon : au Transbordeur, on prend les mêmes et on recommence 16:29
    Un exercice de sécurité civile organisé ce mardi à Givors 16:06
    Projection-débat à Lyon : “Restoring Dignity”, un combat contre le noma, maladie tropicale méconnue 15:46
    À Lyon, les repreneurs potentiels de Woodstower se retirent 15:44
    Lyon : pourquoi les tramways accumulent du retard depuis mai ? 15:10
    Comment les HCL espèrent traiter le cancer avec la radioactivité 14:38
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut