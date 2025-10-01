Actualité
Image d’illustration Renault Trucks.

Antoine Duclaux nommé président de Renault Trucks

  • par La rédaction

    • Antoine Duclaux succède à Bruno Blin à la tête du constructeur de camions à partir du 1er novembre. Blin reste au sein du groupe Volvo comme conseiller stratégique.

    Antoine Duclaux, vice-président exécutif de Renault Trucks International, prend la présidence du constructeur lyonnais au 1er novembre. Il succède à Bruno Blin qui devient conseiller stratégique au sein du groupe Volvo.

    "Poursuivre la trajectoire de croissance durable"

    Le nouveau président a rejoint Volvo en 2020 comme directeur de l'Audit interne. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction chez Holcim, notamment comme directeur général en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Europe centrale. Depuis juillet 2024, il dirige Renault Trucks International et la division Emergency & Defense.

    Bruno Blin a salué la transformation du constructeur sous sa direction, notamment son positionnement "comme chef de file dans le domaine de l'électromobilité". Antoine Duclaux s'engage à "poursuivre la trajectoire de croissance durable" et à "conduire la transition de notre industrie vers la décarbonation".

    Le constructeur emploie 9 400 collaborateurs et a vendu 57 000 véhicules en 2024.

