Antoine Duclaux nommé président de Renault Trucks

Antoine Duclaux succède à Bruno Blin à la tête du constructeur de camions à partir du 1er novembre. Blin reste au sein du groupe Volvo comme conseiller stratégique.

Antoine Duclaux, vice-président exécutif de Renault Trucks International, prend la présidence du constructeur lyonnais au 1er novembre. Il succède à Bruno Blin qui devient conseiller stratégique au sein du groupe Volvo.

"Poursuivre la trajectoire de croissance durable"

Le nouveau président a rejoint Volvo en 2020 comme directeur de l'Audit interne. Auparavant, il a occupé plusieurs postes de direction chez Holcim, notamment comme directeur général en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Europe centrale. Depuis juillet 2024, il dirige Renault Trucks International et la division Emergency & Defense.

Bruno Blin a salué la transformation du constructeur sous sa direction, notamment son positionnement "comme chef de file dans le domaine de l'électromobilité". Antoine Duclaux s'engage à "poursuivre la trajectoire de croissance durable" et à "conduire la transition de notre industrie vers la décarbonation".

Le constructeur emploie 9 400 collaborateurs et a vendu 57 000 véhicules en 2024.