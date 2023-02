L'État et la Région comptent donner plus de 500 millions d'euros à la Métropole de Lyon

Le processus a été long et fastidieux mais finalement, la Métropole de Lyon a présenté ses projets qui pourront bénéficier du Contrat de Plan Etat-Région.

En octobre dernier, Laurent Wauquiez, président de la région Auverge-Rhône-Alpes et la préfecture du Rhône étaient montés au créneau. Ils reprochaient à Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon et à ses services de ne pas être capables de présenter des projets chiffrés et détaillés. Des éléments nécessaires pour pouvoir bénéficier du Contrat de Plan Etat-Région. C'est donc six mois plus tard que la décision a finalement été prise. Parmi les 4.4 milliards d'euros que l'Etat et la région débloquent, la Métropole recevra plus de 500 millions pour ses projets. Loin devant les autres métropoles donc.

Parmi les projets qui bénéficieront de l'aide, la plupart concernent en grande partie la Région. On peut supposer que les débats ont pu être houleux entre Laurent Wauquiez et Bruno Bernard. Le président de la région a, entre autres, pu placer l'un de ses projets fétiches : la restauration du Musée des Tissus. Parmi les grands projets qui seront cofinancés, on retrouve notamment : la poursuite des travaux du campus région du numérique, le campus de la gastronomie, la construction d'une salle de sport pour la police municipale de Lyon, etc...

À titre de comparaison, la Métropole de Clermont-Ferrand recevra 126 M d'€, celle de Grenoble 140 M d'€ et celle de Saint-Etienne 123 M d'€. La décision finale sera soumise au vote des conseillers régionaux les 9 et 10 mars prochains.

