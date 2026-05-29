Au lendemain d’un premier incident, la ligne D du métro lyonnais connaît ce vendredi matin une nouvelle perturbation majeure entre Vaise et Gorge de Loup.

Nouvelle matinée compliquée pour les usagers des TCL à Lyon. Ce vendredi 29 mai, la ligne D du métro circule seulement de manière partielle après un incident technique sur le système de pilotage automatique.

Depuis 5h25, les rames ne desservent plus le tronçon entre Gare de Vaise – Gérard Collomb et Valmy. La circulation est maintenue uniquement entre Gare de Vénissieux et Gorge de Loup. La reprise du trafic normal est estimée aux alentours de 8h30, selon les TCL.

Ligne D - 6h59 - Circule de Gare de Vénissieux à Gorge de Loup - Bus relais - Reprise estimée à 8h30- Défaut du pilotage automatique — TCL Lyon InfoTrafic (@LyonTcl) May 29, 2026

Pour limiter les perturbations, des bus relais ont été déployés entre Gorge de Loup et Gare de Vaise. Des agents sont également mobilisés dans les stations afin d’orienter les voyageurs.

Cette nouvelle panne intervient moins de 24 heures après un précédent incident déjà survenu sur la ligne D, qui avait entraîné une exploitation partielle du métro. Les équipes techniques de RATP Dev Lyon indiquent rester mobilisées pour rétablir un trafic “normal, durable et sécurisé” dans les meilleurs délais.