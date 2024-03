La Fédération des motards en colère renouvèle son opération de sensibilisation pour dénoncer le mauvais entretien des routes rhôdaniennes.

Combler les nids-de-poule par des nids remplis d'œufs. C'est l'idée de la Fédération française des motards en colère (FFMC) pour sensibiliser les usagers de la route. "L’état des routes ne cesse de se dégrader dans notre pays, mettant en danger tout les usagers notamment les plus fragiles dont nous faisons partie", déclare la fédération dans un communiqué.

Les nids-de-poule, un danger pour les motards

Par cette vaste opération, la FFMC du Rhône et la mutuelle des motards espèrent ainsi interpeller les élus. "Le but est de mettre en valeurs des nids-de-poule sur la route en les décorant avec de jolis œufs de Pâques". Ils sont en effet la preuve de l'état dégradé du réseau routier selon eux. Les motards veulent notamment démontrer que l'état des routes est en cause dans de nombreux accidents de la route. "Les infrastructures sont identifiées comme un facteur contributif dans 30% des accidents mortels", affirment-ils. Tandis que le mauvais entretien des deux roues, parfois évoqué, n'y contribuerait qu'à 0,3%.

La FFMC permet d'ailleurs au public de participer en lui signalant les nids-de-poule. Ces signalements peuvent être faits directement sur le site de l'opération ou par mail à contact@ffmc69.org.

