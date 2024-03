La situation est compliquée ce vendredi matin sur le réseau TER de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Rhône et la Loire, deux départements d'Auvergne-Rhône-Alpes ont été placés ce vendredi en vigilance orange pour vent violent par Météo France. Les rafales ont dépassé les 100 km/h dans la nuit et le pic d'intensité est attendue pour le milieu de journée.

Des conditions météorologiques particulières qui perturbent ce vendredi matin le réseau TER dans la région. Au sud de Lyon la circulation des trains a été interrompue entre Givors et Lyon à cause d'un arbre tombé sur les voies à Vernaison.

🔴 6h28 : la circulation est très perturbée entre Grenoble et Chambéry dans les deux sens à cause d'un arbre tombé sur les voies à Pontcharra entrainant une panne d'alimentation électrique.

🔸Une équipe se rend sur place, la reprise normale du trafic n'est pas estimée avant 12h. — SNCF TER AURA (@SNCFTERAURA) March 29, 2024

Un autre incident de ce type a eu lieu au Méridien, entrainant une panne d'alimentation électrique et perturbant la circulation entre Sain Bel et Lyon Saint Paul. Enfin, la circulation est actuellement interrompue dans le sens Lyon - Grenoble à cause "d'une bâche flottante signalée sur les installations électriques vers Saint-Priest".

Si la circulation a repris dans la Loire à Saint Chamond, elle reste globalement très perturbée dans la région à cause du vent.