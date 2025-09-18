Mercredi 17 septembre, l'ARS (agence régionale de santé), la Métropole de Lyon et Lyon Habitat ont inauguré une nouvelle résidence séniors à Bron.

Mercredi 17 septembre, l'ARS (agence régionale de santé), la Métropole de Lyon et Lyon Habitat étaient présents à Bron pour inaugurer une nouvelle résidence sénior. Avec une capacité de 80 places, le nouvel établissement médico-social devrait permettre de répondre aux besoins d'accompagnement des personnes âgées sur le territoire. La résidence est par ailleurs habilitée à l’aide sociale pour 35 places, permettant ainsi d’accueillir des personnes âgées disposant de faibles ressources.

Le coût total du nouvel établissement nommé "Les Jasmins" s'élève à 12,5 millions d'euros TTC. L’ARS Auvergne Rhône-Alpes a contribué à hauteur de 2,07 millions d'euros via son plan d’aide à l’investissement.

Pensée pour le confort et la sécurité

Pensée pour offrir confort et sécurité aux personnes âgées, la résidence dispose de 76 places en hébergement permanent, douze en Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA), douze en unité de vie protégée, et quatre en hébergement temporaire. L'établissement comprend des chambres individuelles de 20 m² équipées de sanitaires privatifs. Les salles de restauration, de soin, les salons et les terrasses sont quant à eux collectifs, "un moyen de favoriser le lien social et l'inclusion dans la vie locale", précise la Métropole de Lyon.

