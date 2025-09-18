Actualité
L'isolement fait partie des préoccupations des seniors, selon la parole donnée aux "vieux électeurs" par l'association des Petits Frères des Pauvres. © AFP / Archives, Damien Meyer
l’isolement fait partie des préoccupations des seniors. © AFP / Archives, Damien Meyer

L'ARS et la Métropole de Lyon inaugurent une nouvelle résidence séniors à Bron

  • par Loane Carpano

    • Mercredi 17 septembre, l'ARS (agence régionale de santé), la Métropole de Lyon et Lyon Habitat ont inauguré une nouvelle résidence séniors à Bron.

    Mercredi 17 septembre, l'ARS (agence régionale de santé), la Métropole de Lyon et Lyon Habitat étaient présents à Bron pour inaugurer une nouvelle résidence sénior. Avec une capacité de 80 places, le nouvel établissement médico-social devrait permettre de répondre aux besoins d'accompagnement des personnes âgées sur le territoire. La résidence est par ailleurs habilitée à l’aide sociale pour 35 places, permettant ainsi d’accueillir des personnes âgées disposant de faibles ressources.

    Le coût total du nouvel établissement nommé "Les Jasmins" s'élève à 12,5 millions d'euros TTC. L’ARS Auvergne Rhône-Alpes a contribué à hauteur de 2,07 millions d'euros via son plan d’aide à l’investissement.

    Pensée pour le confort et la sécurité

    Pensée pour offrir confort et sécurité aux personnes âgées, la résidence dispose de 76 places en hébergement permanent, douze en Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA), douze en unité de vie protégée, et quatre en hébergement temporaire. L'établissement comprend des chambres individuelles de 20 m² équipées de sanitaires privatifs. Les salles de restauration, de soin, les salons et les terrasses sont quant à eux collectifs, "un moyen de favoriser le lien social et l'inclusion dans la vie locale", précise la Métropole de Lyon.

    Lire aussi : Villeurbanne : des séniors réinventent leurs récits de vie grâce à l'Intelligence artificielle

    à lire également
    police judiciaire
    Vaulx-en-Velin : un automobiliste interpellé sans permis, armé et sous l'emprise du cannabis

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Exposition : Alain Pouillet, inclassable peintre lyonnais 12:46
    police judiciaire
    Vaulx-en-Velin : un automobiliste interpellé sans permis, armé et sous l'emprise du cannabis 12:13
    L'isolement fait partie des préoccupations des seniors, selon la parole donnée aux "vieux électeurs" par l'association des Petits Frères des Pauvres. © AFP / Archives, Damien Meyer
    L'ARS et la Métropole de Lyon inaugurent une nouvelle résidence séniors à Bron 11:44
    En direct. Grève du 18 septembre à Lyon : un cortège très fourni en direction de Bellecour 11:40
    L'Allondon, rivière franco-suisse. ain
    Le plan de prévention des inondations soumis à une enquête publique dans l'Ain 11:11
    d'heure en heure
    Grégory Doucet, Bruno Bernard et Eva Nguyen Binh
    La Ville et la Métropole de Lyon renouvellent leur partenariat pour le développement culturel à l'international 10:54
    Lyon : l'INSEE dresse le bilan sur l'emploi au centre commercial de la Part-Dieu 10:20
    Les HCL lancent REVA-Lyon, un registre de volontaires pour la recherche vaccinale 09:46
    Palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Meurtre de la Lyonnaise Auriane Laisné : une nouvelle expertise psychiatrique de l'accusé 09:17
    Image d'illustration police TCL. (Photo Antoine Boureau / Hans Lucas via AFP)
    TCL : Sytral et préfecture se félicitent d'une baisse de la délinquance dans la métropole de Lyon 08:50
    police lyon faits divers
    A Caluire-et-Cuire, un homme de 94 ans se fait voler son collier en or devant chez lui 08:21
    Pollution : la qualité de l'air pourrait se dégrader ce jeudi à Lyon 07:35
    soleil terrasse Lyon météo
    Météo : un jeudi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 28°C attendus 07:16
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut