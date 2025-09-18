Actualité
Le plan de prévention des inondations soumis à une enquête publique dans l'Ain

  • par Loane Carpano

    • En raison d'inondations récurrentes, un plan de prévention des risques naturels (PPRN) devrait être mis en oeuvre sur plusieurs communes aindinoises. Une enquête publique sur le sujet est ouverte.

    Alors que depuis quelques années, plusieurs communes aindinoises sont soumises aux inondations de l’Allondon, du Gobé et de leurs affluents, un plan de prévention des risques naturels (PPRN) devrait être mis en oeuvre sur les communes de Ferney-Voltaire, Prévessin-Moëns et Saint-Genis-Pouilly.

    "Ce plan permettra de définir des mesures adaptées au territoire, en association avec les collectivités locales et en concertation avec la population, pour encadrer une urbanisation future en zone inondable et réduire la vulnérabilité des personnes et des biens déjà présents", précise la préfecture de l'Ain.

    Si l’élaboration du PPRN "inondations de l’Allondon, du Gobé et de leurs affluents" a déjà été prescrite par arrêté préfectoral le 25 juillet 2022, ce dernier devrait prochainement être approuvé par la préfète. Avant cela, le projet sera soumis à une enquête publique du 24 novembre au 5 janvier prochain.

