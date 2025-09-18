Vaulx-en-Velin : un automobiliste interpellé sans permis, armé et sous l'emprise du cannabis

Dimanche 14 septembre, un automobiliste a été contrôlé à Vaulx-en-Velin. Sans permis, armé et sous l'emprise de stupéfiants, l'homme a écopé de dix mois de prison.

Un automobiliste sans permis, sous l'emprise de cannabis et armé, a été interpellé à Vaulx-en-Velin dimanche 14 septembre. L'individu aurait été contrôlé par les forces de l'ordre alors qu'il circulait rue Pierre-Mendès. Un contrôle fructueux puisque l'homme roulait sans permis, dans un véhicule sans assurance et sous l'emprise du cannabis. Un couteau et une petite quantité de stupéfiants ont également été trouvés dans la voiture.

L'individu était déjà connu des services de police, ce dernier n'avait en effet pas le droit de paraître à Vaulx-en-Velin et faisait l'objet d'une interdiction du port d'armes.

Placé en garde à vue, puis jugé en comparution immédiate, l'individu a finalement écopé de seize ans de prison, dont six ans d'un précédent sursis révoqué. Sa montre d'une valeur de 27 000 euros a également été saisie pour rembourser une dette de 30 000 euros, dont il était redevable auprès du Trésor public.

Lire aussi : A Caluire-et-Cuire, un homme de 94 ans se fait voler son collier en or devant chez lui