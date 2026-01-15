Actualité
parcoursup ouverture site information
© Pexels / Kaboompics

L'activité économique continue de reculer en Auvergne-Rhône-Alpes

  • par Loane Carpano

    • Selon le dernier bilan de l'Insee concernant la situation économique de la région au 3e trimestre 2025, l'activité économique recule, mais l'emploi reste stable en Auvergne-Rhône-Alpes.

    L'activité économique continue de reculer en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce que dévoile le nouveau bilan de l'Insee concernant la situation économique de la région au 3e trimestre 2025. Selon ce même bilan, l'activité économique du territoire aurait baissé de 0,2 % au 3e trimestre, elle est cependant moins marquée qu'au niveau national, qui enregistre une baisse de 0,3% :"Cette dynamique défavorable de l’activité n’empêcherait toutefois pas la richesse créée dans la région de continuer à progresser, en accélérant", indique l'Insee.

    Cette baisse concerne tous les secteurs, mais est plus marquée dans celui de la construction, qui recule de 1,2% en Auvergne-Rhône-Alpes. Seuls les services non-marchands enregistrent une progression de 0,6%.

    L'emploi reste stable

    "Malgré le recul de l’activité, la situation de l’emploi demeure stable en Auvergne-Rhône-Alpes", rassure l'Insee. Si l'emploi diminue dans plusieurs domaines, tels que l'agriculture (-5,3 % par rapport au même trimestre de 2024), ou la construction (-0,2%), il est stabilisé par la progression de l'emploi dans d'autres domaines, dont le secteur tertiaire non marchand, qui enregistre une hausse de 0,3%.

    En parallèle, l'intérim poursuit la reprise, bien que timide, avec une légère hausse de 0,1% : "Le nombre d’intérimaires augmente à nouveau dans le Cantal, et continue de progresser en Ardèche, portant la croissance annuelle à +44 % dans ce département", souligne néanmoins le rapport de l'Insee.

    Le chômage, lui, continue de progresser au 3e trimestre, s'établissant à 6,6 %. Il s'agit du troisième trimestre consécutif en hausse. "Cette évolution, d’apparence contradictoire à la stabilité de l’emploi, pourrait résulter de réformes en cours", explique l'Insee en soulignant, entre autres, celle de l'apprentissage. A noter que le département de la Savoie est le seul de la région a enregistrer une baisse du chômage.

    Un secteur du tourisme dynamique

    Côté tourisme, le secteur semble plutôt bien se porter. Par rapport au 3e trimestre 2024, le dernier trimestre 2025 enregistre une hausse de 0,8% en Auvergne-Rhône-Alpes. Une progression intéressante mais bien moindre qu'en France métropolitaine qui enregistre une hausse de 4,2% sur la même période.

    "Le mois de juillet apparaît comme favorable, avec une hausse régionale de 2,6 %", note l'INSEE. Par rapport au même trimestre de l’année précédente, les heures rémunérées croissent de +0,4 % dans l’hôtellerie et +1,4 % dans la restauration de la région, tandis que l’emploi progresse de +1,4 % dans le secteur de l’hébergement-restauration.

    Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : un recul de l'activité économique enregistré au premier trimestre 2025

    à lire également
    Groupe Scolaire Herriot école
    Rénovation thermique, accessibilité... Fin des travaux pour le groupe scolaire Herriot à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    parcoursup ouverture site information
    L'activité économique continue de reculer en Auvergne-Rhône-Alpes 15:39
    Groupe Scolaire Herriot école
    Rénovation thermique, accessibilité... Fin des travaux pour le groupe scolaire Herriot à Lyon 15:06
    Météo : à quelle météo s'attendre pour cette fin de semaine ? 14:33
    recensement
    Rhône : les habitants de 78 communes seront recensés dès ce jeudi 13:55
    Du pur Tchekhov au TNP 13:20
    d'heure en heure
    Exposition au Rize : Villeurbanne, face aux enjeux de l’eau 12:44
    Le ministre de l'Éducation nationale en déplacement à Lyon vendredi 16 janvier 12:12
    police faits divers lyon @WilliamPham
    Lyon : un cambrioleur interpellé ivre en possession de deux vélos volés 11:40
    voiture police faits-divers
    Villeurbanne : un appartement ciblé par des tirs en pleine nuit 11:09
    PAF Police aux frontières
    Lyon : un médecin mis en examen pour "infractions à caractère sexuel" sur des patientes 10:22
    Tracteurs M7
    Mobilisation des agriculteurs : à quoi s'attendre ce jeudi à Lyon 09:43
    CCVA Villeurbanne hébergement d'urgence
    Hébergement d’urgence : la Ville de Lyon renvoie l’État à ses responsabilités 08:51
    JO 2030 : la Commission des athlètes lance ses travaux dans les Alpes françaises 08:20
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut