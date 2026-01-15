Selon le dernier bilan de l'Insee concernant la situation économique de la région au 3e trimestre 2025, l'activité économique recule, mais l'emploi reste stable en Auvergne-Rhône-Alpes.

L'activité économique continue de reculer en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce que dévoile le nouveau bilan de l'Insee concernant la situation économique de la région au 3e trimestre 2025. Selon ce même bilan, l'activité économique du territoire aurait baissé de 0,2 % au 3e trimestre, elle est cependant moins marquée qu'au niveau national, qui enregistre une baisse de 0,3% :"Cette dynamique défavorable de l’activité n’empêcherait toutefois pas la richesse créée dans la région de continuer à progresser, en accélérant", indique l'Insee.

Cette baisse concerne tous les secteurs, mais est plus marquée dans celui de la construction, qui recule de 1,2% en Auvergne-Rhône-Alpes. Seuls les services non-marchands enregistrent une progression de 0,6%.

L'emploi reste stable

"Malgré le recul de l’activité, la situation de l’emploi demeure stable en Auvergne-Rhône-Alpes", rassure l'Insee. Si l'emploi diminue dans plusieurs domaines, tels que l'agriculture (-5,3 % par rapport au même trimestre de 2024), ou la construction (-0,2%), il est stabilisé par la progression de l'emploi dans d'autres domaines, dont le secteur tertiaire non marchand, qui enregistre une hausse de 0,3%.

En parallèle, l'intérim poursuit la reprise, bien que timide, avec une légère hausse de 0,1% : "Le nombre d’intérimaires augmente à nouveau dans le Cantal, et continue de progresser en Ardèche, portant la croissance annuelle à +44 % dans ce département", souligne néanmoins le rapport de l'Insee.

Le chômage, lui, continue de progresser au 3e trimestre, s'établissant à 6,6 %. Il s'agit du troisième trimestre consécutif en hausse. "Cette évolution, d’apparence contradictoire à la stabilité de l’emploi, pourrait résulter de réformes en cours", explique l'Insee en soulignant, entre autres, celle de l'apprentissage. A noter que le département de la Savoie est le seul de la région a enregistrer une baisse du chômage.

Un secteur du tourisme dynamique

Côté tourisme, le secteur semble plutôt bien se porter. Par rapport au 3e trimestre 2024, le dernier trimestre 2025 enregistre une hausse de 0,8% en Auvergne-Rhône-Alpes. Une progression intéressante mais bien moindre qu'en France métropolitaine qui enregistre une hausse de 4,2% sur la même période.

"Le mois de juillet apparaît comme favorable, avec une hausse régionale de 2,6 %", note l'INSEE. Par rapport au même trimestre de l’année précédente, les heures rémunérées croissent de +0,4 % dans l’hôtellerie et +1,4 % dans la restauration de la région, tandis que l’emploi progresse de +1,4 % dans le secteur de l’hébergement-restauration.

Lire aussi : Auvergne-Rhône-Alpes : un recul de l'activité économique enregistré au premier trimestre 2025