Partenaire titre de l'UTMB World Series, HOKA ouvre sa première boutique alpine à Chamonix, ville des grandes finales mondiales de trail.

Le petit poucet du trail a chaussé des bottes de sept lieues. Il y a moins de dix ans, HOKA n'était encore qu'un outsider aux semelles XXL, née dans un atelier savoyard, moquée autant qu'admirée pour ses chaussures oversize. Aujourd'hui, la marque affiche l'une des croissances les plus fulgurantes de l'histoire de la chaussure de running et s'impose comme Premier partenaire des UTMB World Series, dont les finales mondiales se tiennent, chaque année fin août, à Chamonix. C'est précisément dans cette ville qu'elle a choisi d'ouvrir sa première boutique alpine.

Evolution du chiffre d'affaires Hoka - 2011 : 1 million d d'euros; 2017 : 100 millions d'euros; 2026 : 629 millions de dollars. @Ulrich Schuster



L'emplacement est loin d'être anodin : c'est dans les Alpes françaises que HOKA est née, et c'est depuis ces sommets que sont sortis ses modèles emblématiques. Installée place Balmat, en plein cœur de la capitale mondiale de l'alpinisme et du trail, la boutique de 120 m² occupe un bâtiment historique entièrement réaménagé dans un esprit résolument montagnard. Elle propose l'ensemble des univers de la marque : trail, route, randonnée et lifestyle.

Au-delà du retail, HOKA mise sur l'expérience et la communauté. Un service de fitting personnalisé (Find Your Fit) et un Run Club hebdomadaire, lancé début avril avec des chaussures disponibles en test sur place, viennent compléter l'offre. "L'ouverture de notre boutique à Chamonix revêt une dimension hautement symbolique pour HOKA, explique Guido Geilenkirchen, vice-président et general manager HOKA Europe, Middle East and Africa. Ce sont les montagnes qui entourent la ville qui ont inspiré nos modèles devenus emblématiques et façonné l'ADN de la marque".

Après deux ouvertures à Paris en 2024 et 2025, cette implantation chamoniarde confirme la stratégie de la marque : s'ancrer dans les territoires qui font la culture du trail, à l'année et pas seulement le temps d'une course.

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