Jean-Charles Kohlhaas, vice-président (EELV) de la métropole de Lyon en charge des transports, est l’invité de 6 minutes chrono pour revenir sur les pannes du métro lyonnais.

Depuis la rentrée, le réseau métro de Lyon fait face à une importante série de pannes. Elles concernent principalement la ligne B, automatisée cet été. Début octobre, ce sont même les quatre lignes qui ont été paralysées simultanément. “Sur le métro B, nous avons trois pannes liées à l’automatisation. C’est normal. Il faut que le matériel s’habitue aux voies. Il y a de petits incidents qui peuvent encore se produire pendant quelques semaines”, alerte Jean-Charles Kohlhaas.

Concurrence

Face à cette série noire pour le métro lyonnais, le vice-président de la métropole de Lyon charge Keolis, l’exploitant du réseau : “la non-concurrence des TCL depuis 30 ans fait que le délégataire, Keolis, s’est endormi. Il fait des choses plus molles notamment en matière de maintenance”. Un tacle sévère à quelques mois de la désignation du nouveau délégataire. Ou plutôt des délégataires. Le vice-président de la métropole rappelle que le marché sera scindé en deux avec un marché pour le réseau tram et métro et un autre sur l’offre de bus.