Justice : 71 magistrats supplémentaires pour la cour d'appel de Lyon

La cour d'appel de Lyon, qui rassemble six juridictions, verra ses effectifs augmenter 195 postes d'ici 2027. L'annonce a été faite ce jeudi par le garde des Sceaux en déplacement à Annecy.

Les chiffres étaient attendus de pied ferme. En déplacement au tribunal judiciaire d’Annecy jeudi 28 mars, Éric Dupond-Moretti a détaillé la répartition des nouveaux effectifs promis dans le cadre de la loi d’orientation et de programmation 2023-2027. La cour d'appel de Lyon, qui rassemble les tribunaux judiciaires de Bourg-en-Bresse, Lyon, Roanne, Saint-Etienne, Villefranche-sur-Saône et la cour d’appel, verra, elle aussi, ses effectifs augmenter.

D’ici trois ans, le ministre de la Justice prévoit le recrutement de 1 500 magistrats et 1 800 greffiers pour l’ensemble des juridictions françaises. L’objectif est de "rendre plus efficaces les services de l’État et de diviser par deux les délais de jugement en première instance d'ici 2027".

71 magistrats supplémentaires

Au total, 195 postes seront ouverts d’ici 2027 : 71 magistrats, 71 greffiers et 53 attachés de justice pour la cour d'appel de Lyon. Pour ces derniers, le ministère précise que "les recrutements continueront après 2025, mais le nombre exact sera affiné après évaluation des besoins des juridictions".

Les tribunaux judiciaires de Roanne et Villefranche-sur-Saône sont les tribunaux avec la plus forte augmentation d'effectifs (au prorata des effectifs actuels) : 4 magistrats (+36 %) et 4 greffiers (+ 22%) pour Roanne ; 8 magistrats (+ 62%) et 4 greffiers (+ 17%) pour Villefranche-sur-Saône.

Le tribunal judiciaire de Lyon obtient, de son côté, 25 magistrats, 35 greffiers et 15 attachés de justice. La cour d'appel, en tant que juridiction, pourra recruter 15 magistrats (dont 9 en soutien aux juridictions) et 11 greffiers supplémentaires.