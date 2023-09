Eric Dupond-Moretti était à Lyon ce samedi pour la campagne des Européennes

Le ministre de la Justice était de passage à la Croix-Rousse aujourd'hui, samedi 23 septembre. Accueilli telle une vedette par les militants macronistes du parti Renaissance, il a prononcé un discours pour motiver ses troupes avant les élections européennes.

Sa venue a été organisée dans le plus grand des secrets. Trois mois après sa dernière visite, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, était à Lyon ce samedi après-midi pour lancer la campagne des élections européennes aux côtés de la section rhodanienne du parti Renaissance. Précédé par Ambroise Méjean, président des Jeunes avec Macron, le garde des Sceaux a souligné dans son discours son attachement à la culture et à l'identité européennes, rappelant sa double nationalité franco-italienne.

Un budget de la justice qualifié d'"historique"

Sans se prononcer sur les deux journées de grève effectuées cette semaine par les greffiers, le ministre de la Justice a rappelé devant un public acquis à sa cause qu'il avait "doté la justice d'un budget historique et embauché 850 greffiers supplémentaires". Les greffiers réclament une revalorisation de salaires et déplorent des négociations "très décevantes" avec la Direction des services judiciaires.

Présent sur place, Lyon Capitale n'a malheureusement pas été autorisé à poser quelques questions au ministre.