Chahuté, le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, défend son action à Lyon

Le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, était en visite au tribunal judiciaire de Lyon ce mardi. Accueil houleux, échanges vifs, le Garde des Sceaux fait face aux fortes attentes des professionnels de la justice, longtemps abandonnés.

Lorsqu'il se rend au tribunal judiciaire de Lyon ce mardi matin, le Garde des Sceaux, Eric Dupond-Moretti, ne s'attend pas à une promenade de santé. La veille, à Lyon comme ailleurs en France, les greffiers se sont mobilisés pour dénoncer le sous-effectif et la faible revalorisation salariale qui leur est proposée, en moyenne 45 € brut par mois.

"Je travaille en permanence en sous-effectif"

Alors qu'il pénètre dans la salle C du tribunal, greffiers, magistrats et avocats tournent le dos au ministre. Certains brandissant des pancartes sur lesquelles ont été imprimées certaines de ses déclarations : "La pression ne baissera pas !" Deux minutes de silence, assourdissant. "Si vous voulez que je m'en aille je peux le faire, tance le Garde des Sceaux. Et d'ajouter : Je suis au milieu de vous pour échanger, ce n'est pas ce sens du contradictoire qui est le mien."

Lire aussi : Lyon : magistrats, avocats et greffiers dénoncent le "délabrement de la justice"

Plus d’une heure d’échanges entre @E_DupondM et majoritairement des greffiers.



Un peu de tension parfois, des échanges francs et un ministre qui défend ses efforts « historiques depuis 30 ans »@lyoncap pic.twitter.com/T0ubJWpQ4s — Nathan Chaize 🗞️ (@chaize_nathan) June 27, 2023

La pression - un peu - retombée, Eric Dupond-Moretti s'engage dans un grande plaidoirie pour défendre son action à la Chancellerie depuis son arrivée en juillet 2020. "La justice, c'est 30 ans d'abandon politique, budgétaire, humain. Moi, je n'ai pas de baguette magique, et je ne peux pas être le réceptacle de toutes les frustrations", pose-t-il. Et de s'élancer dans un exercice très macroniste, à portée d'engueulade : "Sur le premier quinquennat on a augmenté le budget de 40 %, 750 magistrats supplémentaires, 800 greffiers, 2 000 contractuels. D'ici 2027, avec la loi de programmation que je porte, c'est encore 7,5 milliards d'euros supplémentaires, la justice est le budget régalien qui augmente le plus."

Treize magistrats et onze greffiers supplémentaires d'ici la fin de l'année

Sur Lyon précisément, le Garde des Sceaux a annoncé l'arrivée de neuf magistrats au siège et quatre au parquet d'ici la fin de l'année. Renforcés par le recrutement de onze greffiers, 18 adjoints administratifs et 92 contractuels. "Vous irez voir si le personnel a déjà été augmenté quantitativement en ces termes", s'est défendu Eric Dupond-Moretti. Des annonces qui n'ont pas suffit à calmer la colère des fonctionnaires présents dans la salle, notamment les greffiers. "Mais comment pouvez-vous imaginer que le corps des greffiers soit encore prêt à attendre 2027 ?" ; "Cela fait neuf ans que je suis greffière, je travaille en permanence en sous-effectif, seule pour faire le travail de trois personnes, sans greffiers, il n'y a pas de justice !" "45 € d'augmentation brut, votre grille est une honte !"

Sous les applaudissements, chaque prise de parole de greffiers, magistrats, avocats, donne lieu à une réponse détaillée du ministre, appuyé par son directeur général des services. "Nous avons 1 500 magistrats à embaucher, il faut du temps, et c'est le temps de la frustration pour vous, mais cela fait 30 ans que rien ne se passe, et c'est maintenant que la justice gronde", a finalement tenté Eric Dupond-Moretti. Un rendez-vous est prévu le 4 juillet pour de nouveau évoquer la revalorisation des greffiers. "Vous pouvez nous faire toutes les annonces sur la simplification, le numérique, nous avons besoin de reconnaissance, et la reconnaissance passe par le chiffre en bas de la fiche de paie", conclut une greffière, dont la voix traduit la colère.

Lire aussi : Justice : après les annonces du ministre, les magistrats dénoncent "une casse de la fonction publique"