Jusqu’à 40°c attendus mardi 22 août, Lyon sous la canicule

Pour la première fois depuis le début de cet épisode de canicule, la barre des 40°c devrait être atteinte, pour un ressenti de 45°c, ce mardi 22 août à Lyon.

L’épisode de canicule en cours depuis le 12 août dans le Rhône va monter d’un cran ce mardi 22 août à Lyon. Onze jours après le passage de Lyon en vigilance orange canicule, la vigilance rouge doit être activée à partir de ce midi par Météo France et les services de l’État "compte tenu de la persistance de ces vagues de chaleur et des records de température que nous allons atteindre", expliquait lundi le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu.

🔴 4 départements en Rouge

Proche du record de chaleur à Lyon

Pour la première fois depuis le début de cet épisode de canicule, la barre des 40°c devrait être atteinte ce mardi après-midi sous abris, pour un ressenti de 45°c entre Rhône et Saône. Après une nuit où les températures ne sont pas descendues en-dessous de 24°c, comptez déjà 25°c à 8 heures, puis 33°c à midi. Le mercure montera ensuite progressivement au cours de l’après-midi pour atteindre sa maximale du jour aux environs de 17 heures, se rapprochant du record de chaleur enregistré le 13 août 2003 à 40,5°c à la station météo de Lyon-Bron.

Ce soir, le thermomètre devrait encore afficher 33°c à 22 heures et les températures ne descendront pas en-dessous de 30°c avant 1h du matin. Pour la nuit prochaine, les températures les plus fraîches devraient être atteintes aux environs de 5 h du matin, lorsque le thermomètre affichera 25°c, avant de rapidement remonter et de laisser place à une nouvelle journée à 40°c. Une baisse des températures n’est pas prévue avant la fin de la semaine.

