Journées Hydrogène 2024 : la Région Auvergne-Rhône-Alpes reçoit un prix

La région Auvergne-Rhône-Alpes était à l’honneur cette semaine aux Journées Hydrogène 2024 à Dijon, recevant le "Prix du déploiement" remis par France Hydrogène.

Pour cette édition 2024, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a fini lauréate du "Prix du déploiement" aux Journées Hydrogène 2024 À Dijon. Cet évènement, d'envergure nationale, a réuni l'ensemble des acteurs de la filière. Il permet de recevoir la communauté française et de promouvoir la filière localement, et favorise également la prise de parole de tous les territoires ; les débats ; la promotion des projets locaux ou nationaux, tout en travaillant sur la cohérence des stratégies locales et nationales et les actions à entreprendre.

Les deux grands projets européens de la région

Dans le cadre du développement de la filière H2, la région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté ses deux grands projets européens : le "Zéro Emission Valley", qui a permis de proposer un réseau d’une quinzaine de stations de distribution, tout en soutenant l’acquisition de véhicules H2, et "IMAGHyNE", la grande vallée hydrogène. Coordonnée par la Région, la vallée mobilise une quarantaine de partenaires sur six pays, pour consolider un écosystème hydrogène exemplaire.

Lire aussi : Mobilité : "Vers un croisement des courbes entre le thermique et l'hydrogène à l'échéance 2027"

Deux autres prix ont été remis en Auvergne-Rhône-Alpes, le prix International à HRS : société de production de station de distribution basée au sud de Grenoble, et le prix du Public à SYMBIO pour sa "Gigafactory SymphonHY" de production de piles à Combustible pour les véhicules H2 à Saint Fons.

"Faire de l’hydrogène un élément de la décarbonation de la région"

Dans un communiqué, la Région Auvergne-Rhône-Alpes fait part de son souhait "d’accélérer le déploiement de l'hydrogène comme vecteur énergétique et propre". Avec des projets comme ZEV et IMAGHyNE, entre autres, elle veut donner "une autre dimension à la filière, pour lui permettre de franchir le cap nécessaire à sa pérennisation".