Journées européennes du patrimoine : les bons chiffres de la 42e édition à Lyon

La 42e édition des Journées européennes du patrimoine s’est déroulée les 20 et 21 septembre et les Lyonnais ont une nouvelle fois été présents. 13 864 personnes ont par exemple visité l’Hôtel de Ville de Lyon.

Placées sous le thème du "patrimoine architectural", les Journées européennes du patrimoine se sont déroulées les 20 et 21 septembre dans la métropole lyonnaise et partout en France. Cette année encore, les Grands Lyonnais ont une nouvelle fois répondu présent. Musées, bâtiments officiels, espaces naturels, 650 offres de balades et visites libres étaient proposées en 2025.

L’Hôtel de Ville de Lyon a par exemple accueilli 13 854 visiteurs. Les musées ont également eu la cote : 7 808 personnes ont visité le musée des Confluences et 3 290 ont visité le musée Gadagne. De son côté, le musée des Sapeurs-pompiers a attiré 2 915 curieux. Le Mémorial Montluc a quant à lui été visité par 2 258 personnes, tandis que 767 visiteurs se sont rendus au Centre Historique de la Résistance et de la Déportation.

Dans l’agglomération, 750 personnes ont pu déambuler dans l’usine Tase, située dans le quartier de la Soie à Vaulx-en-Velin. Le Centre International de Recherche sur le Cancer, qui ouvrait pour la première fois ses portes, a accueilli 807 personnes.

