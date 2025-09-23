"Aucune décision" : la mairie de Lyon va-t-elle retirer les douches d'un campement de mineurs isolés ?

La Ville de Lyon menacerait de supprimer la quinzaine de douches installées au campement des Chartreux. Elle assure qu'"aucune décision" n'a été prise.

Dans un communiqué diffusé lundi 22 septembre, le collectif Soutiens Migrants Croix-Rousse met la mairie de Lyon sous pression. Accompagnant "250 à 300 mineurs en recours", qui "survivent dans des conditions indignes au campement des Chartreux", explique-t-il, il s'inquiète quant à une éventuelle suppression de la quinzaine de douches installées cet été par la municipalité.

"Retirer à ces jeunes le très peu dont ils disposent serait d'une intolérable violence"

"La mairie de Lyon (...) a menacé la semaine dernière de retirer ces douches le 30 septembre, alors qu'aucune perspective de relogement n'est en vue pour les jeunes du campement", déplore le collectif. Et d'ajouter : "Retirer à ces jeunes le très peu dont ils disposent serait d'une intolérable violence pour les mineurs en recours, venant s'ajouter aux multiples maltraitances qu'ils subissent depuis leur arrivée en France."

Sollicitée par Lyon Capitale, la Ville de Lyon précise que depuis la mise en place des douches à l'été, "des dysfonctionnements ont été constatés, entraînant une charge importante de maintenance". "Des échanges se sont tenus avec le collectif soutiens / migrants Croix-Rousse afin de dresser un bilan partagé de ce dispositif. À ce stade, aucune décision n’a été arrêtée concernant son évolution", assure-t-elle.

Elle rappelle par ailleurs qu'un "recensement a été réalisé en juillet, et des actions concrètes ont été mises en place, notamment un renfort de l’aide alimentaire en lien avec les associations et des mesures en matière d’hygiène".