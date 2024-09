Ce week-end du samedi 21 et dimanche 22 septembre, les Journées européennes du patrimoine ont animé le Grand Lyon, où des milliers de personnes ont profité des activités proposées.

Comme chaque année, les Journées européennes du patrimoine ont rencontré leur public. Pour cette 41e édition, samedi 21 et dimanche 22 septembre, la thématique choisie portait sur le patrimoine des itinéraires, des réseaux et des connexions. L'occasion pour les acteurs locaux (collectivités, associations, entreprises du territoire...) d'ouvrir leurs portes. Au total, dans le Grand Lyon, près de 600 offres ont été proposées.

Tout au long du week-end, les musées ont ouvert gratuitement. Le musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique, le musée Gadagne, le musée de l’Automobile Henri Malartre, le CHRD, Lugdunum et le musée des Confluences ont accueilli, au total, plus de 22 000 personnes en deux jours. "Le public était au rendez-vous", estime la Métropole de Lyon.

Lire aussi : La Ville de Lyon va étendre l'utilisation des couches compostables dans 26 de ses crèches

"La Métropole de Lyon s’est également attachée à souligner la richesse des savoirs, découvertes et avancées sociales initiées et transmises par les femmes, engagés pour faire connaitre l’héritage culturel de celles qui ont marqué l’histoire de la vie lyonnaise", poursuit dans son communiqué la Métropole.

A noter que l’Usine Tase, à Vaulx-en-Velin, proposait de nombreuses expositions et visites guidées, qui ont attiré 900 visiteurs. Des visites et un jeu de piste, organisés aux Subs dans le 1er arrondissement de Lyon, ont réuni 2 850 visiteurs sur le week-end.